В Крыму из-за теплой погоды ждут нашествия саранчи

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхозцентра.
Специалисты рассказали, что уже сейчас на растениях могут паразитировать так называемые «нестадные» виды вредителей: кузнечики и кобылки, а в третьей декаде апреля могут появиться и стадные: азиатская перелетная саранча, итальянский прус и мароккская саранча.
Эксперты напомнили, что самую большую опасность представляют именно стадные виды.
В 2016-2017 годах на полуострове была массовая вспышка появления азиатской перелетной саранчи, которая охватила несколько районов полуострова.
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В Россельхозцентре посоветовали руководителям хозяйств мониторить ситуацию, особенно на посевах, которые расположены возле рек и водоемов. Кроме этого, фермерам необходимо обрабатывать растения препаратами из особо списка, разрешенных к применению в РФ.
В июне прошлого года специалисты крымского управления Россельхознадзора выявили в Джанкойском районе два очага распространения итальянского пруса.
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