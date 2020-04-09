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Общество -> Экология

В Крыму из-за теплой погоды ждут нашествия саранчи

Четверг
9 апреля 2020
13:00

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Апрель 2020
9 апреля 2020


Из-за теплой погоды в Крыму могут появиться саранчовые вредители.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхозцентра.

Специалисты рассказали, что уже сейчас на растениях могут паразитировать так называемые «нестадные» виды вредителей: кузнечики и кобылки, а в третьей декаде апреля могут появиться и стадные: азиатская перелетная саранча, итальянский прус и мароккская саранча.

Эксперты напомнили, что самую большую опасность представляют именно стадные виды.

В 2016-2017 годах на полуострове была массовая вспышка появления азиатской перелетной саранчи, которая охватила несколько районов полуострова.

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В Россельхозцентре посоветовали руководителям хозяйств мониторить ситуацию, особенно на посевах, которые расположены возле рек и водоемов. Кроме этого, фермерам необходимо обрабатывать растения препаратами из особо списка, разрешенных к применению в РФ.

В июне прошлого года специалисты крымского управления Россельхознадзора выявили в Джанкойском районе два очага распространения итальянского пруса.

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