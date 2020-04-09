В Крыму из-за крупной взятки задержаны чиновники Госстройнадзора

В Крыму задержаны служащие республиканского Госстройнадзора, которые обвиняются в получении крупной взятки за покровительство при осуществлении строительного надзора за жилым комплексом.

Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

В ходе следствия выяснилось, что сотрудники крымского Госстройнадзора потребовали регулярную плату от строительной фирмы, которая нарушала законодательство при строительстве жилого комплекса «Евпатория».

«Специалисты службы потребовали передавать им за это не менее 240 тысяч рублей каждые полгода на протяжении 5 лет, то есть на период строительства вышеуказанного объекта. А для перечисления средств они предоставили расчетный счет, открытый в банке на подконтрольный им субъект предпринимательской деятельности», - рассказали в республиканском СК.

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После передачи первой части взятки служащие были задержаны. На данный момент они заключены под стражу.

В отношении заведующего и главного консультанта отдела службы возбуждено уголовное дело по факту получения взятки за общее покровительство по службе в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, а также большой штраф.

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