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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму готовятся предъявить обвинение Джемилеву

Четверг
9 апреля 2020
22:58

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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9 апреля 2020


В Крыму готовятся предъявить обвинение Джемилеву

© atr.ua

Следком России по Крыму готовится предъявить обвинение бывшему лидеру запрещенного в РФ меджлиса крымскотатарского народа.

Соответствующий документ был размещен в социальных сетях.

В уведомлении СК говорится, что 10 апреля 2020 года в помещении ГСУ СКР Джемилеву будет предъявлено обвинение по статьям «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», «Небрежное хранение огнестрельного оружия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

На ситуацию уже отреагировали в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. По данным сотрудников представительства суд в Симферополе еще в 2016 году избрал Джемилеву меру пресечения в виде заключения под стражу.

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«Обосновав это тем, что он может скрываться от следствия и суда, может давить на свидетелей, уничтожить доказательства, является гражданином другого государства и не имеет постоянного места проживания в Крыму», - говорится в сообщении представительства в Facebook.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: С завтрашнего дня в Крыму вводят особый противопожарный режим. Режим вводится с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, повышения уровня пожарной безопасности, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Сегодня: Житель Керчи попал под уголовное дело за «экстремистские призывы» в YouTube. Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресекли деятельность жителя Керчи, призывавшего в YouTube к «экстремистской деятельности».

Сегодня: Суд избрал меру пресечения фигурантам дела о мошенничестве из «Крымэнерго». 8 и 9 апреля 2020 г. Киевским районным судом гор. Симферополя Республики Крым в открытых судебных заседаниях рассмотрены постановления следователя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю о возбуждении перед судом ходатайств об избрании меры пресечения в отношении граждан К. и Л.

Сегодня: Шестерым севастопольцам выписали протоколы за нарушение самоизоляции. За прошедшие сутки в Севастополе было выписано шесть протоколов об административном правонарушении людям, которые вышли погулять во время режима самоизоляции.

 

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Суды, прокуратура, полиция

В Крыму готовятся предъявить обвинение Джемилеву

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