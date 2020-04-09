В Крыму готовятся предъявить обвинение Джемилеву

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Соответствующий документ был размещен в социальных сетях.
В уведомлении СК говорится, что 10 апреля 2020 года в помещении ГСУ СКР Джемилеву будет предъявлено обвинение по статьям «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации», «Небрежное хранение огнестрельного оружия» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».
На ситуацию уже отреагировали в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. По данным сотрудников представительства суд в Симферополе еще в 2016 году избрал Джемилеву меру пресечения в виде заключения под стражу.
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«Обосновав это тем, что он может скрываться от следствия и суда, может давить на свидетелей, уничтожить доказательства, является гражданином другого государства и не имеет постоянного места проживания в Крыму», - говорится в сообщении представительства в Facebook.
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