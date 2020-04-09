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У севастопольца официально подтвердился COVID-19

Четверг
9 апреля 2020
16:51

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


У жителя Севастополя, который 1 апреля прилетел из Москвы, официально подтвердился COVID-19.

Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Еще у одного севастопольца подтвердился диагноз коронавирус. Это стало известно сейчас, мы получили подтверждение только что из референс-центра», - написал он в своем Instagram.

Как сообщалось ранее, 7 апреля этот пациент был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу №3 им. Даши Севастопольской с признаками ОРВИ. Сейчас он переведен в инфекционную больницу, а то медицинское заведение, в котором он находился два дня, закрыли и превратили в обсерватор.

Читайте: В Севастополе выздоровели двое больных коронавирусом

У всех людей, с которыми пациент контактировал, в том числе медиков, берут анализы на коронавирус. Тех, кто летел самолетом WZ 307 Москва — Симферополь авиакомпании Red Wings 1 апреля 2020 года, просят сообщить о себе в оперативный штаб.

Это шестой случай заболевания в Севастополе, по состоянию на 9 апреля 2020 года четыре человека уже выздоровели.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Режим обязательной самоизоляции в Севастополе продлят до 19 апреля. В Севастополе продлят режим самоизоляции еще на одну неделю, до 19 апреля включительно. Также будет усилен контроль патрулей на улицах.

Сегодня: Росгвардия и жесткий карантин: власти рассказали о ситуации в закрытой больнице Армянска. Центральная городская больница Армянска будет закрыта в течение двух недель, начиная с 7 апреля.

Сегодня: Крымский университет готовится делать анализы на COVID-19. Новая научно-исследовательская лаборатория Крымского федерального вуза подала заявку на лицензирование, которое позволит проводить тесты на коронавирус.

Сегодня: Число заболевших COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек. В России по состоянию на утро 9 апреля зарегистрированы 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 50 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

 

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