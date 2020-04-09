У севастопольца официально подтвердился COVID-19

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Авиакомпании отменили почти все рейсы в Крым Шестерым севастопольцам выписали протоколы за нарушение самоизоляции Сотни пенсионеров вчера нарушили режим самоизоляции в Крыму Экипаж яхты из Греции более недели не может сойти на берег в Феодосии Режим обязательной самоизоляции в Севастополе продлят до 19 апреля
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020
Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.
«Еще у одного севастопольца подтвердился диагноз коронавирус. Это стало известно сейчас, мы получили подтверждение только что из референс-центра», - написал он в своем Instagram.
Как сообщалось ранее, 7 апреля этот пациент был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в городскую больницу №3 им. Даши Севастопольской с признаками ОРВИ. Сейчас он переведен в инфекционную больницу, а то медицинское заведение, в котором он находился два дня, закрыли и превратили в обсерватор.
Читайте: В Севастополе выздоровели двое больных коронавирусом
У всех людей, с которыми пациент контактировал, в том числе медиков, берут анализы на коронавирус. Тех, кто летел самолетом WZ 307 Москва — Симферополь авиакомпании Red Wings 1 апреля 2020 года, просят сообщить о себе в оперативный штаб.
Это шестой случай заболевания в Севастополе, по состоянию на 9 апреля 2020 года четыре человека уже выздоровели.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Режим обязательной самоизоляции в Севастополе продлят до 19 апреля. В Севастополе продлят режим самоизоляции еще на одну неделю, до 19 апреля включительно. Также будет усилен контроль патрулей на улицах.
Сегодня: Росгвардия и жесткий карантин: власти рассказали о ситуации в закрытой больнице Армянска. Центральная городская больница Армянска будет закрыта в течение двух недель, начиная с 7 апреля.
Сегодня: Крымский университет готовится делать анализы на COVID-19. Новая научно-исследовательская лаборатория Крымского федерального вуза подала заявку на лицензирование, которое позволит проводить тесты на коронавирус.
Сегодня: Число заболевших COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек. В России по состоянию на утро 9 апреля зарегистрированы 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 50 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/9/u-sevastopoltsa-ofitsialno-podtverdilsya-COVID19-130098/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Авиакомпании отменили почти все рейсы в Крым
18:23 Житель Керчи попал под уголовное дело за «экстремистские призывы» в YouTube
17:38 Авиакомпании отменили почти все рейсы в Крым
16:51 У севастопольца официально подтвердился COVID-19
16:23 Суд избрал меру пресечения фигурантам дела о мошенничестве из «Крымэнерго»
16:09 Шестерым севастопольцам выписали протоколы за нарушение самоизоляции
15:41 Сотни пенсионеров вчера нарушили режим самоизоляции в Крыму
15:29 Балкон повис над автомобилем в Ялте
15:07 В Крыму из-за крупной взятки задержаны чиновники Госстройнадзора