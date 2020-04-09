Суд избрал меру пресечения фигурантам дела о мошенничестве из «Крымэнерго»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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9 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым.
Указанные лица обвиняются в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
Следствием установлено, что гражданин К., занимающий должность заместителя генерального директора – руководителя аппарата ГУП Республики Крым «Крымэнерго», являясь должностным лицом, действуя группой лиц по предварительному сговору с гражданином Л., в результате мошеннических действий, путем обмана, получал от граждан денежные средства за способствование в получении технических условий и заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ГУП Республики Крым «Крымэнерго».
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Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил:Избрать в отношении К. меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть до 6 июня 2020 года.
Избрать в отношении Л. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, т.е. до 6 июня 2020 года.
Постановления могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток со дня его вынесения.
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