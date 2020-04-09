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Сотни пенсионеров вчера нарушили режим самоизоляции в Крыму

Четверг
9 апреля 2020
15:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


Сотни пенсионеров вчера нарушили режим самоизоляции в Крыму

© Новости Крыма

Пожилым людям выданы предписания отправиться домой.

Об этом замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин сообщил в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— 321 пожилое лицо было установлено на улицах, которым выдано предписание отправиться по домам, — заявил Смаглин.

Также замначальника полиции доложил, что по месту жительства сотрудники МВД за сутки проверили 521 человека, нарушений не выявили.

Полицейские за прошедшие сутки привлекли к административной ответственности родителей 14 несовершеннолетних, которые нарушили режим самоизоляции.

«Видим, что гуляют дети. За вчера 14 протоколов по 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) было составлено. Наибольшее количество в Симферополе и поселке Раздольное ... Это злостные гуляки, которые ранее попадали в поле нашего зрения», – сказал Смаглин.

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По его словам, МВД увеличило количество своих сотрудников на улицах городов. Полицейские выписали представления 321 пожилому человеку, которые находились на улице. За прошедшие сутки выявлено 12 организаций-нарушителей, из них одна организация совершила повторное нарушение. «Задокументированы все факты. В отношении лица, которое повторно осуществляло свою деятельность, сегодня будет составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Административный материал будет направлен в суд, будем настаивать на максимальной мере», – добавил Смаглин.

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