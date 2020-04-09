Шестерым севастопольцам выписали протоколы за нарушение самоизоляции

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За прошедшие сутки в Севастополе было выписано шесть протоколов об административном правонарушении людям, которые вышли погулять во время режима самоизоляции.

Теперь им грозят штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. Точную сумму в каждом случае определит суд.

«Как мы видим, пока сознательность наших граждан достаточно низкая. Один протокол был выписан жителю Балаклавы, который в состоянии алкогольного опьянения находился в парке Победы. Еще один гражданин, проживающий на Острякова, в парке Победы выгуливал собаку. Большое количество жителей почему-то на катере перебирается в центр города», - рассказал и. о. директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

До 12 апреля включительно в Севастополе действует режим обязательной самоизоляции.

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Передвигаться по городу вдали от своего дома можно только при наличии специальных пропусков. Их выдают тем, кто работает на предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

С 9 апреля все граждане, которые приезжают в Севастополь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, должны уходить на двухнедельный карантин по месту жительства, а если такого нет, то отправиться в обсерватор, развернутый на базе отдыха «Солнышко».

Как сообщалось ранее, первым официальным нарушителем режима в Севастополе стал мужчина из Ставропольского края, который распивал пиво в районе Артбухты.

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