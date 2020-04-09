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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

С завтрашнего дня в Крыму вводят особый противопожарный режим

Четверг
9 апреля 2020
19:11

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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9 апреля 2020


С завтрашнего дня в Крыму вводят особый противопожарный режим

© Крым.реалии

Режим вводится с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, повышения уровня пожарной безопасности, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил о введении с завтрашнего дня на территории Республики Крым особого противопожарного режима.

— С 10 апреля 2020 года на территории Республики Крым будет введен особый противопожарный режим.  Режим вводится с целью предотвращения возможных пожаров, создания условий для успешного их тушения и минимизации ущерба, повышения уровня пожарной безопасности в Республике Крым, — сообщил министр.

Так, в случае возникновения пожаров поручено привлекать к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций необходимые силы и средства территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), органы местного самоуправления, оказавшиеся в зоне чрезвычайной ситуации.

Также должно быть обеспечено своевременное доведение прогноза развития пожарной обстановки до единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) органов местного самоуправления, дежурно-диспетчерских служб (ДДС) организаций, учреждений, предприятий и населения.

По словам Сергея Шахова, в свою очередь органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым рекомендовано: обеспечить особый режим въезда и ограничение свободного передвижения транспортных средств, а также перемещения граждан в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях, усилить охрану общественного порядка и охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях.

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Также на органы самоуправления ложатся мероприятия по организации оповещения населения, руководителей объектов отдыха и оздоровления детей о пожаре, эвакуации в безопасные места при угрозе распространения пожара на населенные пункты, объекты отдыха и оздоровления детей, в том числе эвакуации маломобильных групп населения, с назначением ответственных должностных лиц за проведение данных мероприятий.

— Кроме этого в муниципальных образованиях необходимо создать дополнительные резервы горюче-смазочных материалов на случай тушения крупных пожаров, обеспечить наличие информационных знаков и обеспечить готовность наружных источников пожаротушения, а также подъездных путей к ним. Организовать проведение противопожарных мероприятий вдоль границ населенных пунктов, садоводческих товариществ, объектов отдыха и оздоровления детей, в пределах полос отвода автомобильных дорог и железнодорожных путей, земель сельскохозяйственного назначения, в том числе путем обустройства противопожарных минерализованных полос, проведение очистки территорий от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов и многое другое, — рассказал Сергей Шахов.

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Суды, прокуратура, полиция

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