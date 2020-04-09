Росгвардия и жесткий карантин: власти рассказали о ситуации в закрытой больнице Армянска

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Центральная городская больница Армянска будет закрыта в течение двух недель, начиная с 7 апреля.

Об этом сообщила главный санитарный врач Республики Крым и Севастополя Наталья Пеньковская на заседании штаба по ситуации с коронавирусом.

«Несмотря на получение отрицательных результатов (у медперсонала - ред.), обсервация будет продолжаться в течение 14 дней, считая с 7 апреля. На десятый день будут взяты новые анализы, и по результатам будет проходить выписка. Установлено меднаблюдение за теми лицами, которые находятся под домашней изоляцией в Армянске. Они отстранены от работы», - рассказала Наталья Пеньковская.

При этом Минздравом предпринимаются дополнительные меры.

«Мы обеспечиваем питание сотрудников. Кроме того, мы бы просили усилить оцепление Росгвардией, поскольку у родственников людей, находящихся в больнице, есть недопонимание, что нельзя контактировать с данной категорией граждан», - сказал министр здравоохранения Игорь Чемоданов.

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По его словам, сейчас жители Армянска госпитализируются в больницы Джанкоя, Красноперекопска и Симферополя.

«В Армянск будут направлены два работника из Симферополя. На базе стоматологии мы сделали что-то вроде поликлиники. Кроме того, туда направлены две кареты скорой помощи», - подчеркнул министр.

При этом в ЦГБ Армянска начались работы по тотальной дезинфекции. По словам Чемоданова, объем работ достаточно большой.

Накануне глава Крыма сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Крыму выявили 26 зараженных коронавирусом, в Севастополе – 5. 20 из них завозные, шесть случаев – местные, из трех семейных очагов. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением.

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