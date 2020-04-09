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Росгвардия и жесткий карантин: власти рассказали о ситуации в закрытой больнице Армянска

Четверг
9 апреля 2020
14:10

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Армянск

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9 апреля 2020


Росгвардия и жесткий карантин: власти рассказали о ситуации в закрытой больнице Армянска

© Новости Крыма

Центральная городская больница Армянска будет закрыта в течение двух недель, начиная с 7 апреля.

Об этом сообщила главный санитарный врач Республики Крым и Севастополя Наталья Пеньковская на заседании штаба по ситуации с коронавирусом.

«Несмотря на получение отрицательных результатов (у медперсонала - ред.), обсервация будет продолжаться в течение 14 дней, считая с 7 апреля. На десятый день будут взяты новые анализы, и по результатам будет проходить выписка. Установлено меднаблюдение за теми лицами, которые находятся под домашней изоляцией в Армянске. Они отстранены от работы», - рассказала Наталья Пеньковская.

При этом Минздравом предпринимаются дополнительные меры.

«Мы обеспечиваем питание сотрудников. Кроме того, мы бы просили усилить оцепление Росгвардией, поскольку у родственников людей, находящихся в больнице, есть недопонимание, что нельзя контактировать с данной категорией граждан», - сказал министр здравоохранения Игорь Чемоданов.

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По его словам, сейчас жители Армянска госпитализируются в больницы Джанкоя, Красноперекопска и Симферополя.

«В Армянск будут направлены два работника из Симферополя. На базе стоматологии мы сделали что-то вроде поликлиники. Кроме того, туда направлены две кареты скорой помощи», - подчеркнул министр.

При этом в ЦГБ Армянска начались работы по тотальной дезинфекции. По словам Чемоданова, объем работ достаточно большой.

Накануне глава Крыма сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в Крыму выявили 26 зараженных коронавирусом, в Севастополе – 5. 20 из них завозные, шесть случаев – местные, из трех семейных очагов. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Режим обязательной самоизоляции в Севастополе продлят до 19 апреля. В Севастополе продлят режим самоизоляции еще на одну неделю, до 19 апреля включительно. Также будет усилен контроль патрулей на улицах.

Сегодня: Крымский университет готовится делать анализы на COVID-19. Новая научно-исследовательская лаборатория Крымского федерального вуза подала заявку на лицензирование, которое позволит проводить тесты на коронавирус.

Сегодня: Число заболевших COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек. В России по состоянию на утро 9 апреля зарегистрированы 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 50 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Сегодня: В Крыму за ночь не появилось новых случаев заражения COVID-19. В республике не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/9/rosgvardiya-i-zhestkii-karantin-vlasti-rasskazali-o-situatsii-v-zakrytoi-bolnitse-armyanska-130086/

 
 

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