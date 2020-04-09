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Коронавирус в Крыму

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Режим обязательной самоизоляции в Севастополе продлят до 19 апреля

Четверг
9 апреля 2020
14:46

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

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9 апреля 2020


Режим обязательной самоизоляции в Севастополе продлят до 19 апреля

© iz.ru

В Севастополе продлят режим самоизоляции еще на одну неделю, до 19 апреля включительно. Также будет усилен контроль патрулей на улицах.

Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства города.

Решение было принято после того, как в городе обнаружили еще одного пациента с коронавирусом. Диагноз подтвержден пока предварительно, точные результаты придут из Москвы в ближайшее время, но, скорее всего, они будут положительными.

«Если подтвердится диагноз, а это очень вероятно, то мы по сути получаем полноценный очаг в Севастополе, который непонятно как дальше начнет развиваться. Это к вопросу о том, что ситуация серьезная и те меры, которые мы принимаем, оправданы. У нас некоторые не только не соблюдают режим самоизоляции, но и решили съездить в Москву по делам. Полная безответственность!» - отметил Развожаев.

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Во время режима самоизоляции запрещено передвигаться по городу, за исключением походов в магазин, в аптеку и прогулок с собаками в 100 метрах от дома. Те, кто вынужден ездить на работу, должны иметь при себе специальные пропуска.

Как сообщалось ранее, пациент с коронавирусом прилетел из Москвы 1 апреля, а через неделю был госпитализирован с признаками ОРВИ в больницу №3 им. Даши Севастопольской. Эту больницу сейчас закрыли и превратили в обсерватор, у всех пациентов и врачей, которые контактировали с больным, берут анализы на коронавирус.Всех, кто 1 апреля летел рейсом WZ 307 Москва — Симферополь авиакомпании Red Wings, просят сообщить о себе в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Росгвардия и жесткий карантин: власти рассказали о ситуации в закрытой больнице Армянска. Центральная городская больница Армянска будет закрыта в течение двух недель, начиная с 7 апреля.

Сегодня: Крымский университет готовится делать анализы на COVID-19. Новая научно-исследовательская лаборатория Крымского федерального вуза подала заявку на лицензирование, которое позволит проводить тесты на коронавирус.

Сегодня: Число заболевших COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек. В России по состоянию на утро 9 апреля зарегистрированы 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 50 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Сегодня: В Крыму за ночь не появилось новых случаев заражения COVID-19. В республике не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

 

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