Режим обязательной самоизоляции в Севастополе продлят до 19 апреля

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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9 апреля 2020
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Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства города.
Решение было принято после того, как в городе обнаружили еще одного пациента с коронавирусом. Диагноз подтвержден пока предварительно, точные результаты придут из Москвы в ближайшее время, но, скорее всего, они будут положительными.
«Если подтвердится диагноз, а это очень вероятно, то мы по сути получаем полноценный очаг в Севастополе, который непонятно как дальше начнет развиваться. Это к вопросу о том, что ситуация серьезная и те меры, которые мы принимаем, оправданы. У нас некоторые не только не соблюдают режим самоизоляции, но и решили съездить в Москву по делам. Полная безответственность!» - отметил Развожаев.
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Во время режима самоизоляции запрещено передвигаться по городу, за исключением походов в магазин, в аптеку и прогулок с собаками в 100 метрах от дома. Те, кто вынужден ездить на работу, должны иметь при себе специальные пропуска.
Как сообщалось ранее, пациент с коронавирусом прилетел из Москвы 1 апреля, а через неделю был госпитализирован с признаками ОРВИ в больницу №3 им. Даши Севастопольской. Эту больницу сейчас закрыли и превратили в обсерватор, у всех пациентов и врачей, которые контактировали с больным, берут анализы на коронавирус.Всех, кто 1 апреля летел рейсом WZ 307 Москва — Симферополь авиакомпании Red Wings, просят сообщить о себе в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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Сегодня: Росгвардия и жесткий карантин: власти рассказали о ситуации в закрытой больнице Армянска. Центральная городская больница Армянска будет закрыта в течение двух недель, начиная с 7 апреля.
Сегодня: Крымский университет готовится делать анализы на COVID-19. Новая научно-исследовательская лаборатория Крымского федерального вуза подала заявку на лицензирование, которое позволит проводить тесты на коронавирус.
Сегодня: Число заболевших COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек. В России по состоянию на утро 9 апреля зарегистрированы 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 50 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Сегодня: В Крыму за ночь не появилось новых случаев заражения COVID-19. В республике не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
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