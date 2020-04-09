Прогноз погоды в Крыму на четверг 9 апреля

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 9 до 19, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 30 до 71 процентов. Скорость ветра будет достигать 4 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 9 апреля.

В Симферополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 31 до 56 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 17, ближайшей ночью от 4 до 8 градусов выше нуля.

В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 55 процентов. Ветер западный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 15, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля.

В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 69 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 12, ближайшей ночью от 7 до 10 градусов выше нуля.

В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 59 процентов. Ветер южный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 12, ближайшей ночью от 7 до 10 градусов выше нуля.

В Керчи целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 68 процентов. Ветер северо-восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 10, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Евпатории целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 72 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 14, ближайшей ночью от 7 до 10 градусов выше нуля.

В Джанкое целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 69 процентов. Ветер северо-восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 16, ближайшей ночью от 5 до 10 градусов выше нуля.

В Армянске целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 65 процентов. Ветер западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 14, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня около 9 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 9, в Керчи - 9, в Ливадии - 9, в Севастополе - 9, в Феодосии - 9, в Ялте - 9, на мысе Айя - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 9, на мысе Сарыч - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 9, в Сочи - 12, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

Читайте: Опять заморозки: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на среду 8 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 6 до 13, ближайшей ночью от 1 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 33 до 75 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.

Вторник, 7 апреля 2020 : Опять заморозки: в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие дни в Крыму ожидаются заморозки до шести градусов, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Вторник, 7 апреля 2020 : Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 8 до 13, ближайшей ночью от 2 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 72 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Понедельник, 6 апреля 2020 : МЧС предупреждает: на Крым надвигается ураганный ветер. До конца суток 6 апреля и в течение дня 7 апреля в Крыму ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым со ссылкой на региональный гидрометцентр.