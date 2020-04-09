Подарок от дельфинов: на западе Крыма случилось нашествие хамсы

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9 апреля 2020
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Многие жители поселка, игнорируя режим самоизоляции, ринулись к берегу – к вечеру вся рыба была выловлена.
Те, кому повезло поживиться, считают, что хамсу пригнали к берегу дельфины. Не принимавшие участие в «большой рыбалке» высказывали опасения, что есть рыбу небезопасно.
«Вызывает сомнение ее доброкачественность. Был сильный ветер, а мой отец – рыбак со стажем – рассказывал: если рыбу укачало штормом, то в ней выделяются токсины, и употреблять ее в пищу категорически нельзя, – цитирует паблик «Время Че!» (Черноморское, Крым) жительницу поселка. – Хотелось бы знать, проводила ли санэпидемологическая служба анализы этой хамсы?»
Официального ответа женщина не получила, впрочем, о проблемах ее односельчан, связанных с употреблением внезапно объявившейся рыбы, тоже не сообщается.
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«То, что не было экспертизы, – не хорошо, – комментируют черноморцы, но она по любому менее вредная, чем 98% той еды, что продается во всех магазинах – любой продукт возьми – одни «буквы Е» и прочая химия, даже в хлебе».
«У меня бабуля живет у лимана, говорит, что такое – она помнит – было после войны... Тоже много рыбы было у берега, как и сегодня, и все ели и не переживали».
Повезло и четвероногим: «Когда половина поселка алчно набивала свои закрома рыбой, нашлись два человека, которые загрузили целый автоприцеп рыбы!!! Целый автоприцеп рыбы для бездомных животных, находящихся в Черноморской передержке и проживающих на улицах поселка, – рассказал паблик. – Были наполнены холодильники передержки, ,а излишки развезены по адресам, где заботятся о бездомышах».
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