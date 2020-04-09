Почти три тысячи человек находятся под наблюдением по коронавирусу в Крыму

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Более 2,8 тыс человек остаются под медицинским наблюдением в Крыму из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в обсерваторе – 20 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов.

«В Крыму под медицинским наблюдением у нас находится 2837 человек. За сутки снято с наблюдения 125, поставлено – 62. Под динамическим наблюдением у нас 2762 человека. В обсерваторах у нас 20 человек. И с COVID-19 16 человек – они продолжают лечение, тяжелых больных нет», – сообщил он.

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До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики. В конце недели ограничительные меры могут быть пересмотрены, как в сторону смягчения, так и в сторону ужесточения, если из-за недобросовестного исполнения режима самоизоляции будет зафиксирован всплеск заболеваемости.

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