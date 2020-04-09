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Происшествия -> Криминал

Мошенницы похитили у севастопольских пенсионеров около миллиона рублей

Четверг
9 апреля 2020
12:29

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


Севастопольские полицейские задержали группу мошенниц, похитивших около 1 млн рублей у пенсионеров.

Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Севастополю.

«На улице женщины подходили к пенсионерам, представлялись сотрудницами банка, и сообщали, что в ближайшее время будет проводиться денежная реформа. С помощью психологических приемов они отвлекали внимание потерпевших и незаметно похищали их деньги. В двух случаях злоумышленницы навестили пенсионеров по месту проживания и обманным путем похитили сбережения. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 1 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

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Злоумышленниц было трое – жительницы Краснодарского края, Бахчисарая и Украины. Деньги они похищали в течение нескольких месяцев.

В их отношении возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Им грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время они заключены под стражу.

Новости Крыма сообщали ранее:

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Вчера: В Симферополе оперативники задержали похитителя сигвея. В отделы полиции Симферополя поступило два аналогичных заявления о квартирных кражах. В первом случае пропало электронное транспортное средство «сигвей», а во втором – ювелирные изделия, планшет и 15 тысяч рублей.

Вторник, 7 апреля 2020: В Феодосии пенсионер ударил ножом в живот хозяина СТО. В Феодосии пенсионер нанес ножевое ранение своему знакомому, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Вторник, 7 апреля 2020: В Крыму поймали серийного налетчика на офисы микрозаймов. Полицейские задержали симферопольца, подозреваемого в серии разбойных нападений на офисы микрозаймов.

 

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