Мошенницы похитили у севастопольских пенсионеров около миллиона рублей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Севастополь
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9 апреля 2020
Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Севастополю.
«На улице женщины подходили к пенсионерам, представлялись сотрудницами банка, и сообщали, что в ближайшее время будет проводиться денежная реформа. С помощью психологических приемов они отвлекали внимание потерпевших и незаметно похищали их деньги. В двух случаях злоумышленницы навестили пенсионеров по месту проживания и обманным путем похитили сбережения. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 1 миллиона рублей», – говорится в сообщении.
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Злоумышленниц было трое – жительницы Краснодарского края, Бахчисарая и Украины. Деньги они похищали в течение нескольких месяцев.
В их отношении возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Им грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время они заключены под стражу.
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Вчера: В Симферополе оперативники задержали похитителя сигвея. В отделы полиции Симферополя поступило два аналогичных заявления о квартирных кражах. В первом случае пропало электронное транспортное средство «сигвей», а во втором – ювелирные изделия, планшет и 15 тысяч рублей.
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