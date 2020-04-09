Крымский университет готовится делать анализы на COVID-19

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Новая научно-исследовательская лаборатория Крымского федерального вуза подала заявку на лицензирование, которое позволит проводить тесты на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Центральная научно-исследовательская лаборатория КФУ позволит специалистам работать с микроорганизмами III-IV групп патогенности. Оборудование позволит проводить 500-700 тестов в сутки.

«Мы надеемся, что вопрос с лицензированием решится в самое ближайшее время. В данной ситуации это необходимо», - сказал проректор КФУ по научной деятельности Анатолий Кубышкин.

Также руководство КФУ им. Вернадского готовится к запуску лаборатории клеточных технологий, которая в будущем тоже сможет делать тесты на коронавирус и проводить научные исследования для изучения нового вируса.

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По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано почти 8,7 тыс. зараженных. За последние сутки COVID-19 заболели еще 1175 человек. На территории Крыма за последние сутки выявили один новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике обнаружили 23 больных, в Севастополе – 5.

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Сегодня : В Крыму за ночь не появилось новых случаев заражения COVID-19. В республике не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.