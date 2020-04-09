Крымский университет готовится делать анализы на COVID-19

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Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Симферополь
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9 апреля 2020
Об этом сообщает пресс-служба университета.
Центральная научно-исследовательская лаборатория КФУ позволит специалистам работать с микроорганизмами III-IV групп патогенности. Оборудование позволит проводить 500-700 тестов в сутки.
«Мы надеемся, что вопрос с лицензированием решится в самое ближайшее время. В данной ситуации это необходимо», - сказал проректор КФУ по научной деятельности Анатолий Кубышкин.
Также руководство КФУ им. Вернадского готовится к запуску лаборатории клеточных технологий, которая в будущем тоже сможет делать тесты на коронавирус и проводить научные исследования для изучения нового вируса.
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По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано почти 8,7 тыс. зараженных. За последние сутки COVID-19 заболели еще 1175 человек. На территории Крыма за последние сутки выявили один новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике обнаружили 23 больных, в Севастополе – 5.
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Сегодня: Режим обязательной самоизоляции в Севастополе продлят до 19 апреля. В Севастополе продлят режим самоизоляции еще на одну неделю, до 19 апреля включительно. Также будет усилен контроль патрулей на улицах.
Сегодня: Росгвардия и жесткий карантин: власти рассказали о ситуации в закрытой больнице Армянска. Центральная городская больница Армянска будет закрыта в течение двух недель, начиная с 7 апреля.
Сегодня: Число заболевших COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек. В России по состоянию на утро 9 апреля зарегистрированы 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 50 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Сегодня: В Крыму за ночь не появилось новых случаев заражения COVID-19. В республике не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
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