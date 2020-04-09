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Коронавирус в Крыму

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Крымский университет готовится делать анализы на COVID-19

Четверг
9 апреля 2020
13:43

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


Новая научно-исследовательская лаборатория Крымского федерального вуза подала заявку на лицензирование, которое позволит проводить тесты на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Центральная научно-исследовательская лаборатория КФУ позволит специалистам работать с микроорганизмами III-IV групп патогенности. Оборудование позволит проводить 500-700 тестов в сутки.

«Мы надеемся, что вопрос с лицензированием решится в самое ближайшее время. В данной ситуации это необходимо», - сказал проректор КФУ по научной деятельности Анатолий Кубышкин.

Также руководство КФУ им. Вернадского готовится к запуску лаборатории клеточных технологий, которая в будущем тоже сможет делать тесты на коронавирус и проводить научные исследования для изучения нового вируса.

Читайте: В Крыму за ночь не появилось новых случаев заражения COVID-19

По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано почти 8,7 тыс. зараженных. За последние сутки COVID-19 заболели еще 1175 человек. На территории Крыма за последние сутки выявили один новый случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике обнаружили 23 больных, в Севастополе – 5.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Режим обязательной самоизоляции в Севастополе продлят до 19 апреля. В Севастополе продлят режим самоизоляции еще на одну неделю, до 19 апреля включительно. Также будет усилен контроль патрулей на улицах.

Сегодня: Росгвардия и жесткий карантин: власти рассказали о ситуации в закрытой больнице Армянска. Центральная городская больница Армянска будет закрыта в течение двух недель, начиная с 7 апреля.

Сегодня: Число заболевших COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек. В России по состоянию на утро 9 апреля зарегистрированы 1459 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 50 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Сегодня: В Крыму за ночь не появилось новых случаев заражения COVID-19. В республике не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.

 

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