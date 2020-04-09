Киев не станет преследовать крымчан за службу в российской армии

В прокуратуре АРК в Киеве назвали крымчан, отправившихся на военную службу в другие регионы РФ, «жертвами» и заявили, что не планируют возбуждать уголовные дела в отношении их.

Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

«Согласно нормам международного гуманитарного права, крымчане, которые призывались на службу в Вооруженные силы РФ, наоборот, являются жертвами незаконных действий должностных лиц государства-оккупанта», - заявил прокурор АРК Игорь Поночовный.

Украинский правоохранитель отметил, что крымчане, обратившиеся в прокуратуру АРК с сообщением о прохождении службы в российской армии получат статус потерпевших.

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Кроме того, в Украине возбудили уголовное дело в отношении военного комиссара Ялты и других лих за «принуждение жителей полуострова проходить военную службу в Вооруженных силах РФ».

По данным украинских властей, с 2015 года около 19 тысяч крымчан прошли службу в российской армии.

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