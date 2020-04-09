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Власть -> Армия и флот

Киев не станет преследовать крымчан за службу в российской армии

Четверг
9 апреля 2020
11:25

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


В прокуратуре АРК в Киеве назвали крымчан, отправившихся на военную службу в другие регионы РФ, «жертвами» и заявили, что не планируют возбуждать уголовные дела в отношении их.

Об этом говорится на сайте украинского ведомства.

«Согласно нормам международного гуманитарного права, крымчане, которые призывались на службу в Вооруженные силы РФ, наоборот, являются жертвами незаконных действий должностных лиц государства-оккупанта», - заявил прокурор АРК Игорь Поночовный.

Украинский правоохранитель отметил, что крымчане, обратившиеся в прокуратуру АРК с сообщением о прохождении службы в российской армии получат статус потерпевших.

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Кроме того, в Украине возбудили уголовное дело в отношении военного комиссара Ялты и других лих за «принуждение жителей полуострова проходить военную службу в Вооруженных силах РФ».

По данным украинских властей, с 2015 года около 19 тысяч крымчан прошли службу в российской армии.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 4 апреля 2020: В российскую армию в Крыму весной призовут более 3000 новобранцев. В Крыму и Севастополе, несмотря на пандемию коронавируса в мире, начался весенний призыв.

Пятница, 3 апреля 2020: Россия проводит масштабное учение авиации и сил ПВО в Крыму. Экипажи самолетов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота совместно с авиацией ВВС и ПВО Южного военного округа и боевыми расчетами дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», базирующимися в Крыму, проводят на полуострове двустороннее учение.

Среда, 1 апреля 2020: В Крыму стало известно, каким будет военный призыв в условиях коронавируса. С 1 апреля в Крыму начинается призыв в российскую армию. В 2020-м эти мероприятия приходится откладывать из-за коронавируса: ЗАГСы временно не принимают заявления, Пенсионный фонд прекратил выдачу справок и консультирует только по телефону, а МФЦ открывает двери только для клиентов с талончиками.

Воскресенье, 29 марта 2020: США использовали беспилотники для разведки у берегов Крыма. Военно-воздушные силы США провели разведывательный полет вдоль побережья Крыма.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/9/kiev-ne-stanet-presledovat-krymchan-za-sluzhbu-v-rossiiskoi-armii-130055/

 
 

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