Киев не станет преследовать крымчан за службу в российской армии

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020
Об этом говорится на сайте украинского ведомства.
«Согласно нормам международного гуманитарного права, крымчане, которые призывались на службу в Вооруженные силы РФ, наоборот, являются жертвами незаконных действий должностных лиц государства-оккупанта», - заявил прокурор АРК Игорь Поночовный.
Украинский правоохранитель отметил, что крымчане, обратившиеся в прокуратуру АРК с сообщением о прохождении службы в российской армии получат статус потерпевших.
Читайте: Спасатели прекратили искать пилота Су-27 в Черном море
Кроме того, в Украине возбудили уголовное дело в отношении военного комиссара Ялты и других лих за «принуждение жителей полуострова проходить военную службу в Вооруженных силах РФ».
По данным украинских властей, с 2015 года около 19 тысяч крымчан прошли службу в российской армии.
Новости Крыма сообщали ранее:
Суббота, 4 апреля 2020: В российскую армию в Крыму весной призовут более 3000 новобранцев. В Крыму и Севастополе, несмотря на пандемию коронавируса в мире, начался весенний призыв.
Пятница, 3 апреля 2020: Россия проводит масштабное учение авиации и сил ПВО в Крыму. Экипажи самолетов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота совместно с авиацией ВВС и ПВО Южного военного округа и боевыми расчетами дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф», базирующимися в Крыму, проводят на полуострове двустороннее учение.
Среда, 1 апреля 2020: В Крыму стало известно, каким будет военный призыв в условиях коронавируса. С 1 апреля в Крыму начинается призыв в российскую армию. В 2020-м эти мероприятия приходится откладывать из-за коронавируса: ЗАГСы временно не принимают заявления, Пенсионный фонд прекратил выдачу справок и консультирует только по телефону, а МФЦ открывает двери только для клиентов с талончиками.
Воскресенье, 29 марта 2020: США использовали беспилотники для разведки у берегов Крыма. Военно-воздушные силы США провели разведывательный полет вдоль побережья Крыма.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/9/kiev-ne-stanet-presledovat-krymchan-za-sluzhbu-v-rossiiskoi-armii-130055/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
«Артек» отменил все смены до лета
13:14 «Артек» отменил все смены до лета
13:00 В Крыму из-за теплой погоды ждут нашествия саранчи
12:29 Мошенницы похитили у севастопольских пенсионеров около миллиона рублей
12:14 Число заболевших COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек
12:00 Севастопольским бизнесменам предложили влезть в банковскую кабалу
11:25 Киев не станет преследовать крымчан за службу в российской армии
10:57 В Крыму за ночь не появилось новых случаев заражения COVID-19
10:24 Всех прибывающих в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию