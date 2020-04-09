Какой сегодня праздник 9 апреля

© pixabay.com

Сегодня, 9 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

ПеСаХ - иудейская Пасха

Фото unian.net

Песах – это праздник свободы, установленный в честь исхода евреев от рабства из Египта. Праздник символизирует обновление мира и освобождение человека.

Слово «Песах» с иврита переводится, как «тот, что прошел мимо». Праздник начинается вечером 15 числа еврейского месяца Нисан и продолжается 8 дней. Согласно еврейскому календарю Песах продлится до 16 апреля.

День памяти мученицы Матроны Солунской

Фото Википедия

Святая мученица Матрона Солунская пострадала в III или IV веке. Она была рабыней иудейки Павтилы, жены одного из солунских военачальников. Павтила принуждала свою рабыню к отступничеству и обращению в иудейство, но святая Матрона, с юных лет познавшая веру Христову, еще тверже веровала в Христа и тайно от злобной госпожи ходила в церковь.

Матрена Настовица

Народный праздник «Матрена Настовица» отмечается 9 апреля (по старому стилю - 27 марта). В церковном календаре это день почтения памяти мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской). Другие названия праздника: «Матрона», «Полурепица», «Настовица», «Пестовицы». Настовицей или Настовницей день прозвали из-за наста - твердой корки на снегу, часто появляющейся после оттепели. Так же величали чибиса, который возвращается в этот период из теплых стран.

Также сегодня, 9 апреля, отмечают такие праздники:

- Всемирный день конкани

- День Уинстона Черчилля (National Winston Churchill Day) в США

- День национального единства Грузии

- Великий четверг у западных христиан

- День рождения «веселящего газа»

- День восходящего солнца в шкафной стране

- День финского языка (Finnish Language Day)

- День китайского миндального печенья (National Chinese Almond Cookie Day) в США

- День бережного хранения антиквариата (National Cherish an Antique Day)

Читайте: Какой сегодня праздник 6 апреля

- Годовщина оккупации в Дании

- День доблести на Филиппинах

- День памяти мучеников в Тунисе

- День ядерных технологий в Иране

- День уха Дженкинса (Jenkins Ear Day) в Великобритании

- День битвы на хребте Вими

Сегодня именины празднуют: Евтихий, Иван, Павел, Макар, Феодосий, Александр, Ефрем, Мануил, Кондратий, Матрона, Кирик.

Что происходило 9 апреля в прошлые годы

193 - Септимус Север был провозглашен римским императором

1654 - русский царь Алексей Михайлович передал украинскому посольству соглашение о протекторате над ним

1667 - в Париже состоялась первая в мире публичная выставка искусств

1860 - французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл сделал первую аудиозапись, которая хранится в парижском архиве

1921 - в Ялте основан музей Чехова

1930 - в Нью-Йорке впервые публично продемонстрирована работа видеотелефона. Между офисами компаний Bell Laboratories и AT&T установлена связь, позволяющая собеседникам не только слышать, но и видеть друг друга

1963 - бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США

1966 - во Франции Софи Лорен вышла замуж за продюсера Карло Понти

1966 - Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков

1970 - Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию «Битлз» как группы

1977 - шведская группа ABBA на неделю возглавила американский хит-парад с песней «Dancing Queen»

2000 - альбом Моби «Play» возглавил британский хит-парад и провел на первом месте 5 недель

2003 - Европарламент одобрил вступление в Европейский союз 10 новых членов: Кипр, Мальта, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Чехия, Словакия и Словения

2005 - наследник британского престола принц Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 апреля. Какие праздники будут завтра?

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Какой сегодня праздник 8 апреля. Сегодня, 8 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Вторник, 7 апреля 2020 : Ребята «под кайфом» гоняли по самоизолировавшемуся Севастополю. Пока большинство жителей Севастополя находится на самоизоляции, некоторые решают покататься по пустым дорогам навеселе.

Вторник, 7 апреля 2020 : Какой сегодня праздник 7 апреля. Сегодня, 7 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Понедельник, 6 апреля 2020 : Заготовка дров вышла в топ занятий симферопольцев на карантине. Заготовка дров владельцами частных домов в Симферополе вышла в топ их занятий на карантине. Жители крымской столицы создают каналы в мессенджерах, где отчитываются о проделанной работе.