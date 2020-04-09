Какой сегодня праздник 9 апреля

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9 апреля 2020
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Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
ПеСаХ - иудейская Пасха
Фото unian.net
Песах – это праздник свободы, установленный в честь исхода евреев от рабства из Египта. Праздник символизирует обновление мира и освобождение человека.
Слово «Песах» с иврита переводится, как «тот, что прошел мимо». Праздник начинается вечером 15 числа еврейского месяца Нисан и продолжается 8 дней. Согласно еврейскому календарю Песах продлится до 16 апреля.
День памяти мученицы Матроны Солунской
Фото Википедия
Святая мученица Матрона Солунская пострадала в III или IV веке. Она была рабыней иудейки Павтилы, жены одного из солунских военачальников. Павтила принуждала свою рабыню к отступничеству и обращению в иудейство, но святая Матрона, с юных лет познавшая веру Христову, еще тверже веровала в Христа и тайно от злобной госпожи ходила в церковь.
Матрена Настовица
Народный праздник «Матрена Настовица» отмечается 9 апреля (по старому стилю - 27 марта). В церковном календаре это день почтения памяти мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской). Другие названия праздника: «Матрона», «Полурепица», «Настовица», «Пестовицы». Настовицей или Настовницей день прозвали из-за наста - твердой корки на снегу, часто появляющейся после оттепели. Так же величали чибиса, который возвращается в этот период из теплых стран.
Также сегодня, 9 апреля, отмечают такие праздники:
- Всемирный день конкани
- День Уинстона Черчилля (National Winston Churchill Day) в США
- День национального единства Грузии
- Великий четверг у западных христиан
- День рождения «веселящего газа»
- День восходящего солнца в шкафной стране
- День финского языка (Finnish Language Day)
- День китайского миндального печенья (National Chinese Almond Cookie Day) в США
- День бережного хранения антиквариата (National Cherish an Antique Day)
Читайте: Какой сегодня праздник 6 апреля
- Годовщина оккупации в Дании
- День доблести на Филиппинах
- День памяти мучеников в Тунисе
- День ядерных технологий в Иране
- День уха Дженкинса (Jenkins Ear Day) в Великобритании
- День битвы на хребте Вими
Сегодня именины празднуют: Евтихий, Иван, Павел, Макар, Феодосий, Александр, Ефрем, Мануил, Кондратий, Матрона, Кирик.
Что происходило 9 апреля в прошлые годы
193 - Септимус Север был провозглашен римским императором
1654 - русский царь Алексей Михайлович передал украинскому посольству соглашение о протекторате над ним
1667 - в Париже состоялась первая в мире публичная выставка искусств
1860 - французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл сделал первую аудиозапись, которая хранится в парижском архиве
1921 - в Ялте основан музей Чехова
1930 - в Нью-Йорке впервые публично продемонстрирована работа видеотелефона. Между офисами компаний Bell Laboratories и AT&T установлена связь, позволяющая собеседникам не только слышать, но и видеть друг друга
1963 - бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США
1966 - во Франции Софи Лорен вышла замуж за продюсера Карло Понти
1966 - Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков
1970 - Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию «Битлз» как группы
1977 - шведская группа ABBA на неделю возглавила американский хит-парад с песней «Dancing Queen»
2000 - альбом Моби «Play» возглавил британский хит-парад и провел на первом месте 5 недель
2003 - Европарламент одобрил вступление в Европейский союз 10 новых членов: Кипр, Мальта, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Чехия, Словакия и Словения
2005 - наследник британского престола принц Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 9 апреля. Какие праздники будут завтра?
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