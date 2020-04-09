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Экипаж яхты из Греции более недели не может сойти на берег в Феодосии

Четверг
9 апреля 2020
15:00

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


Члены экипажа прибывшей из Греции яхты «Варвара» девятый день находятся на борту судна, ожидая повторного тестирования на COVID-19.

Об этом в ходе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщила главный санитарный врач Республики Крым и Севастополя Наталья Пеньковская.

Яхта «Варвара» прибыла в порт Феодосии из Греции 5 апреля. Экипажу судна открыли границу в Ялте, после чего медики провели лабораторное исследование. За девять дней члены экипажа на берег не сходили.

«Завтра десятый день, когда экипаж яхты должен быть вновь обследован. Без проведения лабораторного исследования и получения отрицательных результатов эти лица не могут покинуть режим изоляции», - сказала Пеньковская.

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Она отметила, что ранее капитану яхты было предложено соблюдать режим изоляции в условиях обсерватора, либо по месту жительства, однако решили оставаться на судне. Кроме того, капитан сообщил о достаточном количестве продуктов и питьевой воды на 14 дней для нахождения в режиме самоизоляции.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение следить за наличием у изолированных на яхте продуктов питания и медикаментов. В случае необходимости правительство Крыма окажет им необходимую помощь.

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