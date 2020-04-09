Число заболевших COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: «Артек» отменил все смены до лета В Крыму за ночь не появилось новых случаев заражения COVID-19 Всех прибывающих в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию В Севастополе выздоровели еще двое пациентов с коронавирусом Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило полтора миллиона
Использованы материалы: Новости Крыма, meduza.io
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9 апреля 2020
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Общее число заболевших достигло 10131 человека в 81 регионе.
Больше всего новых заболевших в Москве (+857 человек за сутки), Московской области (+199), Санкт-Петербурге (+44), Брянской области (+40), Коми (+31), Владимирской области (+24) и Краснодарском крае (+20).
За минувшие сутки от болезни умерли 13 человек — семеро в Москве, трое в Подмосковье, двое в Санкт-Петербурге и один в Пермском крае. За весь период с начала распространения COVID-19 в России умерли 76 человек.
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Из больниц после лечения выписаны 698 человек (+118 выздоровевших за сутки).
Всего по стране проведено более миллиона тестов на выявление COVID-19.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму за ночь не появилось новых случаев заражения COVID-19. В республике не выявлено новых случаев заражения коронавирусом.
Сегодня: В Севастополе выздоровели еще двое пациентов с коронавирусом. Из инфекционной больницы Севастополя выписали еще двоих зараженных коронавирусом, они полностью выздоровели.
Сегодня: Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило полтора миллиона. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило полтора миллиона, сообщает Радио Свобода.
Сегодня: Почти три тысячи человек находятся под наблюдением по коронавирусу в Крыму. Более 2,8 тыс человек остаются под медицинским наблюдением в Крыму из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в обсерваторе – 20 человек.
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