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Коронавирус в Крыму

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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило полтора миллиона

Четверг
9 апреля 2020
10:00

Использованы материалы: Новости Крыма

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило полтора миллиона

© AFP

Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило полтора миллиона, сообщает Радио Свобода.

Лидером по количеству инфицированных являются США – почти 430 тысяч человек. За последние сутки коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах заболели почти 27 тысяч человек, умерли более 1800. Всего с начала эпидемии скончались почти 14 тысяч 700 пациентов.

Второе место по уровню заболеваемости COVID-19 занимает Испания. Там вирус выявлен более чем у 148 тысяч жителей, умерли почти 15 тысяч человек.

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На третьем месте находится Италия. Число заболевших в стране составляет около 140 тысяч. Более 17 с половиной тысяч умерли. Показатель смертности от COVID-19 в Италии пока что самый высокий в мире.

Западные эксперты полагают, что Пекин скрывает реальные данные о выявленных случаях COVID-19 и об умерших от инфекции в Китае, откуда начал распространяться коронавирус нового типа.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Севастополе выздоровели еще двое пациентов с коронавирусом. Из инфекционной больницы Севастополя выписали еще двоих зараженных коронавирусом, они полностью выздоровели.

Сегодня: Почти три тысячи человек находятся под наблюдением по коронавирусу в Крыму. Более 2,8 тыс человек остаются под медицинским наблюдением в Крыму из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в обсерваторе – 20 человек.

Вчера: Заражение коронавирусом подтверждено у пациента больницы в Армянске. Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у пациента Армянской центральной городской больницы.

Вчера: Коронавирус подтвержден еще у троих жителей Крыма. Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Крыму.

 

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