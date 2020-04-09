Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило полтора миллиона

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Всех прибывающих в Крым будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию В Севастополе выздоровели еще двое пациентов с коронавирусом В поездах в Крым ввели «антикоронавирусные» меры Число пенсионеров на улицах городов Крыма во время карантина не снижается Почти три тысячи человек находятся под наблюдением по коронавирусу в Крыму
Использованы материалы: Новости Крыма
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9 апреля 2020
© AFP
Лидером по количеству инфицированных являются США – почти 430 тысяч человек. За последние сутки коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах заболели почти 27 тысяч человек, умерли более 1800. Всего с начала эпидемии скончались почти 14 тысяч 700 пациентов.
Второе место по уровню заболеваемости COVID-19 занимает Испания. Там вирус выявлен более чем у 148 тысяч жителей, умерли почти 15 тысяч человек.
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На третьем месте находится Италия. Число заболевших в стране составляет около 140 тысяч. Более 17 с половиной тысяч умерли. Показатель смертности от COVID-19 в Италии пока что самый высокий в мире.
Западные эксперты полагают, что Пекин скрывает реальные данные о выявленных случаях COVID-19 и об умерших от инфекции в Китае, откуда начал распространяться коронавирус нового типа.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Севастополе выздоровели еще двое пациентов с коронавирусом. Из инфекционной больницы Севастополя выписали еще двоих зараженных коронавирусом, они полностью выздоровели.
Сегодня: Почти три тысячи человек находятся под наблюдением по коронавирусу в Крыму. Более 2,8 тыс человек остаются под медицинским наблюдением в Крыму из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в обсерваторе – 20 человек.
Вчера: Заражение коронавирусом подтверждено у пациента больницы в Армянске. Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у пациента Армянской центральной городской больницы.
Вчера: Коронавирус подтвержден еще у троих жителей Крыма. Три новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Крыму.
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