Число пенсионеров на улицах городов Крыма во время карантина не снижается

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Сотрудники полиции регулярно выписывают предписания и провожают домой пенсионеров, которые во время карантина находятся на улице.

Как сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин, число пожилых граждан на улицах не снижается.

«(За прошедшие сутки) 315 пожилых граждан установлены на улицах. Эта цифра остается стабильной, не уменьшается. Предписания всем выданы и отправлены по домам», – сказал Смаглин.

Также полицейские установили 10 организаций, которые работали вопреки запрету, и установили 16 нарушений режима самоизоляции. «604 лица проверено по месту жительства, которым выдано предписания. Как и вчера, нарушений не выявлено. В то же время задокументировали 16 нарушителей, которые не соблюдали установленные правила поведения в условиях ограничительных мероприятий. Троих несовершеннолетних на улицах поймали, которые находились без сопровождения взрослых беспричинно», – добавил Смаглин.

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До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики. В конце недели ограничительные меры могут быть пересмотрены, как в сторону смягчения, так и в сторону ужесточения, если из-за недобросовестного исполнения режима самоизоляции будет зафиксирован всплеск заболеваемости.

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