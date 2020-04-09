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Коронавирус в Крыму

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Больницу в Севастополе превратят в обсерватор

Четверг
9 апреля 2020
21:12

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


Больницу №3 им. Даши Севастопольской в Севастополе превратят в обсерватор. Там находился пациент, у которого первый анализ показал коронавирус.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора устанавливают круг контактов этого человека и берут анализы у других пациентов больницы №3 и врачей, которые контактировали заболевшим.

В самой больнице проведут дезинфекцию, там уже установили охрану. Об этом сообщили на заседании правительства города.

Также сейчас ищут всех пассажиров, летевших на одном самолете с пациентом, у которого обнаружили коронавирус. Это рейс WZ 307 Москва — Симферополь авиакомпании Red Wings, прибывший в Крым 1 апреля 2020 года. Правительство города просит пассажиров сообщить о себе в городской оперативный штаб.

Читайте: Заражение коронавирусом подтверждено у пациента больницы в Армянске

Если коронавирус подтвердится, то это будет шестой случай в Севастополе. Четверо человек уже выздоровели и выписаны из больницы. В Крыму на утро 9 апреля уже подтверждены 26 случаев новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщалось, аналогичная ситуация произошла в Армянске. Там 7 апреля из-за угрозы массового заражения было принято решение закрыть городскую больницу и превратить ее в обсерватор, полностью прекратив прием больных.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: У севастопольца официально подтвердился COVID-19. У жителя Севастополя, который 1 апреля прилетел из Москвы, официально подтвердился COVID-19.

Сегодня: Режим обязательной самоизоляции в Севастополе продлят до 19 апреля. В Севастополе продлят режим самоизоляции еще на одну неделю, до 19 апреля включительно. Также будет усилен контроль патрулей на улицах.

Сегодня: Росгвардия и жесткий карантин: власти рассказали о ситуации в закрытой больнице Армянска. Центральная городская больница Армянска будет закрыта в течение двух недель, начиная с 7 апреля.

Сегодня: Крымский университет готовится делать анализы на COVID-19. Новая научно-исследовательская лаборатория Крымского федерального вуза подала заявку на лицензирование, которое позволит проводить тесты на коронавирус.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/9/bolnitsu-v-sevastopole-prevratyat-v-observator-130101/

 
 

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