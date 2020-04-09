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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Балкон повис над автомобилем в Ялте

Четверг
9 апреля 2020
15:29

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


Балкон повис над автомобилем в Ялте

© ВКонтакте

В Ялте на Клубном переулке у одного из зданий обвалился старый балкон, но еще не упал на припаркованное под ним авто.

Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

— Позвоните по телефону на стекле, пока коня не раздавило!, — написали в комментариях, так как машина, попавшая под угрозу, оказалось не личной, а сдающейся в аренду.

Пользователи социальной сети отметили, что водитель не проявил внимательность:

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— Вчера только пост был «не ставьте машины под балконами». Про их опасность даже в садике говорили.

— Признают балкон не аварийным: курить можно, главное к краю не подходить, — пошутил один из комментаторов.

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Балкон повис над автомобилем в Ялте

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