Балкон повис над автомобилем в Ялте

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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9 апреля 2020
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Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
— Позвоните по телефону на стекле, пока коня не раздавило!, — написали в комментариях, так как машина, попавшая под угрозу, оказалось не личной, а сдающейся в аренду.
Пользователи социальной сети отметили, что водитель не проявил внимательность:
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— Вчера только пост был «не ставьте машины под балконами». Про их опасность даже в садике говорили.
— Признают балкон не аварийным: курить можно, главное к краю не подходить, — пошутил один из комментаторов.
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