Балкон повис над автомобилем в Ялте

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В Ялте на Клубном переулке у одного из зданий обвалился старый балкон, но еще не упал на припаркованное под ним авто.

Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

— Позвоните по телефону на стекле, пока коня не раздавило!, — написали в комментариях, так как машина, попавшая под угрозу, оказалось не личной, а сдающейся в аренду.

Пользователи социальной сети отметили, что водитель не проявил внимательность:

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— Вчера только пост был «не ставьте машины под балконами». Про их опасность даже в садике говорили.

— Признают балкон не аварийным: курить можно, главное к краю не подходить, — пошутил один из комментаторов.

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