Авиакомпании отменили почти все рейсы в Крым

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: У севастопольца официально подтвердился COVID-19 Шестерым севастопольцам выписали протоколы за нарушение самоизоляции Сотни пенсионеров вчера нарушили режим самоизоляции в Крыму Экипаж яхты из Греции более недели не может сойти на берег в Феодосии Режим обязательной самоизоляции в Севастополе продлят до 19 апреля

© Википедия

Авиакомпании продолжают снижать количество рейсов в аэропорт Симферополь на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня 9 апреля аэропорт Симферополь примет и отправит 6 самолетов из 40 запланированных авиакомпаниями ранее», - сообщили в аэропорту.

Как подчеркивают в пресс-службе, пассажиропоток снизился в 13,5 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Так, 7 апреля было принято и отправлено всего 783 пассажира, что в 13,5 раз меньше, чем годом ранее», - подчеркивают в аэропорту Симферополь.

Читайте: Блок-пост на мосту: за сутки в Крым не пропустили семь автомобилей

При этом такая тенденция наблюдается не только в Крыму.

«По информации профильной ассоциации Аэропортов, по состоянию на 7 апреля снижение пассажиропотока 33 крупнейших аэропортов страны составило 93%. Также 7 апреля, все аэропорты России суммарно обслужили порядка 32,2 тысяч пассажиров. С учетом того, что в аэропортовой отрасли занято свыше 100 тысяч человек, количество людей, обслуживающих пассажиров в три раза превысило количество самих пассажиров», - пояснили в пресс-службе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В поездах в Крым ввели «антикоронавирусные» меры. В поездах, курсирующих из России в Крым, ввели «антивирусные» меры безопасности.

Вторник, 7 апреля 2020 : Полицейские за сутки не пропустили через Крымский мост 33 автомобиля. Крымские полицейские не пропустили через пункт контроля на Крымском мосту 33 автомобиля, из них 15 на въезд и 18 – на выезд.

Вторник, 7 апреля 2020 : В Крыму отменили запуск новых электричек из-за коронавируса. В Крыму из-за пандемии коронавируса отменили запуск новых электричек по маршрутам Керчь-Симферополь и Севастополь-Евпатория. Кроме того, отложено продление маршрута Керчь-Анапа до Феодосии.

Понедельник, 6 апреля 2020 : В Крыму возобновилось троллейбусное сообщение Симферополь - Ялта. Троллейбусное сообщение между Симферополем, Алуштой и Ялтой восстановлено с понедельника.