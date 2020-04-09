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Авиакомпании отменили почти все рейсы в Крым

Четверг
9 апреля 2020
17:38

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


Авиакомпании отменили почти все рейсы в Крым

© Википедия

Авиакомпании продолжают снижать количество рейсов в аэропорт Симферополь на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня 9 апреля аэропорт Симферополь примет и отправит 6 самолетов из 40 запланированных авиакомпаниями ранее», - сообщили в аэропорту.

Как подчеркивают в пресс-службе, пассажиропоток снизился в 13,5 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Так, 7 апреля было принято и отправлено всего 783 пассажира, что в 13,5 раз меньше, чем годом ранее», - подчеркивают в аэропорту Симферополь.

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При этом такая тенденция наблюдается не только в Крыму.

«По информации профильной ассоциации Аэропортов, по состоянию на 7 апреля снижение пассажиропотока  33 крупнейших аэропортов страны составило 93%. Также 7 апреля, все аэропорты России суммарно обслужили порядка 32,2 тысяч пассажиров. С учетом того, что в аэропортовой отрасли занято свыше 100 тысяч человек, количество людей, обслуживающих пассажиров в три раза превысило количество самих пассажиров», - пояснили в пресс-службе.

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