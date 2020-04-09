Авиакомпании отменили почти все рейсы в Крым

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: У севастопольца официально подтвердился COVID-19 Шестерым севастопольцам выписали протоколы за нарушение самоизоляции Сотни пенсионеров вчера нарушили режим самоизоляции в Крыму Экипаж яхты из Греции более недели не может сойти на берег в Феодосии Режим обязательной самоизоляции в Севастополе продлят до 19 апреля
Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020
© Википедия
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Сегодня 9 апреля аэропорт Симферополь примет и отправит 6 самолетов из 40 запланированных авиакомпаниями ранее», - сообщили в аэропорту.
Как подчеркивают в пресс-службе, пассажиропоток снизился в 13,5 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Так, 7 апреля было принято и отправлено всего 783 пассажира, что в 13,5 раз меньше, чем годом ранее», - подчеркивают в аэропорту Симферополь.
Читайте: Блок-пост на мосту: за сутки в Крым не пропустили семь автомобилей
При этом такая тенденция наблюдается не только в Крыму.
«По информации профильной ассоциации Аэропортов, по состоянию на 7 апреля снижение пассажиропотока 33 крупнейших аэропортов страны составило 93%. Также 7 апреля, все аэропорты России суммарно обслужили порядка 32,2 тысяч пассажиров. С учетом того, что в аэропортовой отрасли занято свыше 100 тысяч человек, количество людей, обслуживающих пассажиров в три раза превысило количество самих пассажиров», - пояснили в пресс-службе.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В поездах в Крым ввели «антикоронавирусные» меры. В поездах, курсирующих из России в Крым, ввели «антивирусные» меры безопасности.
Вторник, 7 апреля 2020: Полицейские за сутки не пропустили через Крымский мост 33 автомобиля. Крымские полицейские не пропустили через пункт контроля на Крымском мосту 33 автомобиля, из них 15 на въезд и 18 – на выезд.
Вторник, 7 апреля 2020: В Крыму отменили запуск новых электричек из-за коронавируса. В Крыму из-за пандемии коронавируса отменили запуск новых электричек по маршрутам Керчь-Симферополь и Севастополь-Евпатория. Кроме того, отложено продление маршрута Керчь-Анапа до Феодосии.
Понедельник, 6 апреля 2020: В Крыму возобновилось троллейбусное сообщение Симферополь - Ялта. Троллейбусное сообщение между Симферополем, Алуштой и Ялтой восстановлено с понедельника.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/9/aviakompanii-otmenili-pochti-vse-reisy-v-krym-130080/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
После захода в порты Крыма лишили флагов 53 иностранных суда
18:23 Житель Керчи попал под уголовное дело за «экстремистские призывы» в YouTube
17:38 Авиакомпании отменили почти все рейсы в Крым
16:51 У севастопольца официально подтвердился COVID-19
16:23 Суд избрал меру пресечения фигурантам дела о мошенничестве из «Крымэнерго»
16:09 Шестерым севастопольцам выписали протоколы за нарушение самоизоляции
15:41 Сотни пенсионеров вчера нарушили режим самоизоляции в Крыму
15:29 Балкон повис над автомобилем в Ялте
15:07 В Крыму из-за крупной взятки задержаны чиновники Госстройнадзора