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«Артек» отменил все смены до лета

Четверг
9 апреля 2020
13:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2020
Апрель 2020
9 апреля 2020


«Артек» отменил все смены до лета

© artek.org

Международный детский центр «Артек» отменил до лета все смены в лагерях.

Об этом сегодня в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора в Крыму Наталья Пеньковская.

«Получена официальная информация от МДЦ «Артек»: до 1 июня смен в «Артеке» не будет», – заявила Пеньковская.

По информации, размещенной на официальном сайте МДЦ, отмена касается пятой смены «Артека». «Согласно поручению правительства Российской Федерации о временном приостановлении размещения в санаториях, в том числе в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, протоколу заседания оперативного штаба министерства просвещения Российской Федерации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19), 5 смена, планируемая в «МДЦ «Артек» в период с 30 апреля по 21 мая 2020 года, отменяется, – говорится в объявлении. – Несмотря на то, что 5 смена в международном детском центре отменяется, не отменяется ваша путевка в «Артек».

В «Артеке также уточнили, что даты переноса образовательных программ, включенных в указанную смену, уточняются и будут опубликованы и доведены ответственным региональным органам власти.

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В конце марта международный детский центр (МДЦ) «Артек» отменил реализацию образовательных программ, планируемых в период с 2-3 апреля по 22-23 апреля.

Вечером в среду стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом на территории Крыма. Один из зараженных – пациент больницы Армянска. Вирус ему могла передать родственница, которая была в Москве и заразилась сама. Во время лечения в больнице он контактировал с большим количеством врачей и пациентов, которые сейчас и оказались в группе риска.

Со вчерашнего дня больница переведена на обсервацию, прекратила прием и выписку пациентов. Врачи и пациенты – в общей сложности их 124 человека – будут вынуждены провести в больнице минимум 14 дней. Еще несколько десятков человек, в числе которых члены семей и контактировавшие с ними граждане, должны будут соблюдать режим обязательной двухнедельной самоизоляции дома.

Общее число заразившихся коронавирусом сейчас составляет 26 человек. Восемь из них выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением. В Севастополе зарегистрировано пять случаев заражения, четверо выздоровели.

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Понедельник, 6 апреля 2020: В Крыму произошел сбой в школьной системе «Электронный журнал». Система «Электронный журнал», с помощью которой должно происходить дистанционное обучение школьников в Крыму, с 9.00 утра выдает системную ошибку.

Понедельник, 6 апреля 2020: В Минобразе Крыма объяснили, как будут работать школы и детсады. С 6 апреля в образовательных учреждениях республики восстанавливается дистанционное обучение. Однако, по заявлениям родителей для учащихся младших классов и воспитанников детсадов будут организованы дежурные группы.

Пятница, 3 апреля 2020: Почти 140 студентов-медиков в Крыму вышли на помощь врачам. Около 140 студентов Медакадемии КФУ вышли на работу в поликлиники Крыма, чтобы помочь врачам.

 

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