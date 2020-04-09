«Артек» отменил все смены до лета

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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9 апреля 2020
© artek.org
Об этом сегодня в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции сообщила глава межрегионального управления Роспотребнадзора в Крыму Наталья Пеньковская.
«Получена официальная информация от МДЦ «Артек»: до 1 июня смен в «Артеке» не будет», – заявила Пеньковская.
По информации, размещенной на официальном сайте МДЦ, отмена касается пятой смены «Артека». «Согласно поручению правительства Российской Федерации о временном приостановлении размещения в санаториях, в том числе в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, протоколу заседания оперативного штаба министерства просвещения Российской Федерации по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID – 19), 5 смена, планируемая в «МДЦ «Артек» в период с 30 апреля по 21 мая 2020 года, отменяется, – говорится в объявлении. – Несмотря на то, что 5 смена в международном детском центре отменяется, не отменяется ваша путевка в «Артек».
В «Артеке также уточнили, что даты переноса образовательных программ, включенных в указанную смену, уточняются и будут опубликованы и доведены ответственным региональным органам власти.
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В конце марта международный детский центр (МДЦ) «Артек» отменил реализацию образовательных программ, планируемых в период с 2-3 апреля по 22-23 апреля.
Вечером в среду стало известно о трех новых случаях заражения коронавирусом на территории Крыма. Один из зараженных – пациент больницы Армянска. Вирус ему могла передать родственница, которая была в Москве и заразилась сама. Во время лечения в больнице он контактировал с большим количеством врачей и пациентов, которые сейчас и оказались в группе риска.
Со вчерашнего дня больница переведена на обсервацию, прекратила прием и выписку пациентов. Врачи и пациенты – в общей сложности их 124 человека – будут вынуждены провести в больнице минимум 14 дней. Еще несколько десятков человек, в числе которых члены семей и контактировавшие с ними граждане, должны будут соблюдать режим обязательной двухнедельной самоизоляции дома.
Общее число заразившихся коронавирусом сейчас составляет 26 человек. Восемь из них выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением. В Севастополе зарегистрировано пять случаев заражения, четверо выздоровели.
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