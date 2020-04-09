Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

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В противном случае командировочные будут обязаны также соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.

Об этом шла речь в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым.

— Отельеры по-прежнему задают вопросы о возможности приема командировочных, прибывают все-таки в Крым в командировку люди. Отказать им в приеме нельзя, — заметила вице-премьер РК Ирина Кивико.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что командировки в данный момент лучше всего отменить.

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— В командировку — это так же, как все, кто сегодня приезжает, режим самоизоляции. Лучшая помощь – в командировку в Республику Крым пока не ехать, пока не закончатся карантинные мероприятия. Благодарны всем, кто хочет приехать и помочь, но сейчас такое время, когда режим разобщения – лучшее средство победить вирус, — подчеркнул Аксенов.

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