Аксенов призвал россиян не приезжать в Крым

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом шла речь в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым.
— Отельеры по-прежнему задают вопросы о возможности приема командировочных, прибывают все-таки в Крым в командировку люди. Отказать им в приеме нельзя, — заметила вице-премьер РК Ирина Кивико.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что командировки в данный момент лучше всего отменить.
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— В командировку — это так же, как все, кто сегодня приезжает, режим самоизоляции. Лучшая помощь – в командировку в Республику Крым пока не ехать, пока не закончатся карантинные мероприятия. Благодарны всем, кто хочет приехать и помочь, но сейчас такое время, когда режим разобщения – лучшее средство победить вирус, — подчеркнул Аксенов.
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