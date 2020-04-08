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Заражение коронавирусом подтверждено у пациента больницы в Армянске

Среда
8 апреля 2020
21:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020


Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у пациента Армянской центральной городской больницы.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Установлено, что один из членов семьи с подтвержденным лабораторным случаем COVID-19 ранее находился на стационарном лечении в центральной городской больнице Армянска. С целью предотвращения распространения инфекции принято решение о прекращении приема и выписки пациентов этой больницы до периода, когда будет отсутствовать риск инфицирования в условиях стационара. Всем, кто находился в больнице, проведены тесты на коронавирусную инфекцию. По результатам тестирования будут приняты соответствующие управленческие решения», – сообщил Аксенов.

По словам главы Крыма, сегодня было подтверждено три новых случая заражения коронавирусом, в том числе пациент больницы в Армянске.

С сегодняшнего дня больница в Армянске прекратила прием и выписку пациентов. Медицинское учреждение стало обсерватором для тех, кто мог контактировать с зараженным. Врачи и пациенты – в общей сложности их 124 человека – будут вынуждены провести в больнице минимум 14 дней. Еще несколько десятков человек, в числе которых члены семей и контактировавшие с ними граждане, должны будут соблюдать режим обязательной двухнедельной самоизоляции дома.

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По данным Роспотребнадзора, один из пациентов больницы мог быть заражен своей родственницей, которая вернулась из Москвы. Пациент попал в медицинское учреждение Армянска с гипертоническим кризом. Во время лечения в больнице он контактировал с большим количеством врачей и пациентов, которые сейчас и оказались в группе риска.

В общей сложности число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Республики Крым достигло 26 человек. 20 из них завозные, шесть случаев – местные, из трех семейных очагов. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением. Еще пять случаев заражения было зафиксировано в Севастополе, двое граждан выздоровели.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/8/zarazhenie-koronavirusom-podtverzhdeno-u-patsienta-bolnitsy-v-armyanske-130066/

 
 

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