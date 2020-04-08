Выборы губернатора Севастополя могут отложить из-за коронавируса

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Выборы губернатора Севастополя, запланированные на 13 сентября 2020 года, могут перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Такое развитие ситуации не исключила секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина. Решение о новой дате может быть принято до середины июня.

«Огромная надежда, что ситуация значительно улучшится. Но вместе с тем, с точки зрения правовых инструментов, законодатель сказал, что если ситуация будет требовать какой-то адекватной реакции, то такая реакция возможна», — сообщила Майя Гришина.

В случае, если единый день голосования перенесут, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев останется на своей должности до новых выборов.

В Севастопольской городской избирательной комиссии уточнили, что пока указаний о переносе даты голосования не было.

«Никаких специальных мероприятий мы пока не проводим, ждем указаний Центральной избирательной комиссии, - прокомментировали в пресс-службе Севастопольского избиркома. – Сейчас все избирательные кампании, запланированные в других регионах на апрель-май, приостановлены. Их можно будет возобновить, когда ситуация с коронавирусом улучшиться. ЦИК России уполномочила избиркомы субъектов самостоятельно принимать решение о том, когда это случится».

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Перенос даты выборов с 13 сентября коснется также глав Татарстана, Чувашии, Республики Коми, Пермского, Камчатского и Краснодарского краев, Еврейской автономной области, Ленинградской, Иркутской, Калужской, Архангельской, Брянской, Костромской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской и Ростовской областей.

Из-за коронавируса уже были отменены выборы в нескольких регионах страны, назначенные на даты с 5 апреля по 21 июня, а также ряд избирательных кампаний.

Как сообщалось ранее, уже было принято решение о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию РФ. Оно должно было пройти 22 апреля, новая дата пока не определена.

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