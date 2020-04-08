Все может сгореть: Крым полностью не готов к лесным пожарам

© Новости Крыма

Крым не готов к лесным пожарам, – об этом заявили в Министерстве природных ресурсов и экологии России по итогам региональных проверок. Среди основных недоработок ведомство называет неукомплектованность штата наземных и авиационных сил пожаротушения, слабую подготовку пожарных по тактике и технике тушения, отсутствие договоров на защиту лесов с воздуха и прочее.

Между тем министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин еще в конце марта издал запрет на посещение крымских лесов, в том числе на автомобилях, в течение трех недель. Параллельно власти Крыма сообщают об усилении патрулирования лесов, чтобы избежать поджогов. Тем не менее 5-6 апреля в Ялтинском горно-лесном заповеднике выгорело около 2,5 гектаров. Пожары произошли также в районе Боткинской тропы, около Феодосии и в Симферопольском районе.

Ялтинский журналист и правозащитник Сергей Сардыко рассказал, что крымские заповедники, где регулярно возникают пожары, недавно вывели из ведения властей Крыма в федеральное подчинение.

– Есть естественные причины: грубо говоря, солнце нагрело стеклышко от разбитой бутылки, и возник очаг пожара. Бывают рукотворные пожары: пришли, развели костер, какая-то головешка осталась и все. За последние 30 лет в Ялте основная версия возникновения пожаров – умышленные или неумышленные поджоги. Безусловно, должна работать лесная система мониторинга, специалисты должны отслеживать это. Сейчас у нас не стало государственного бюджетного учреждения «Ялтинский горно-лесной природный заповедник» – вместо него появилась структура под названием «Заповедный Крым», которая включает в себя несколько заповедников. Она выведена из подчинения властей Крыма и подчиняется федеральным властям в лице Минэкологии России – буквально 10 марта там был назначен новый руководитель, по-моему, с Дальнего Востока. Посмотрим, как при нем будут разворачиваться события.

Инженер лесного хозяйства из Крыма, бывший лесничий Приморского лесничества Дмитрий Демчук считает, что власти Крыма пошли на полный запрет посещения лесов именно из-за неэффективности действующей системы контроля.

– В основном, причиной пожаров становится человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности. Это костры, это выброшенные из окон автомобилей окурки. То, что Минсельхоз Крыма запретил посещать леса – думаю, ведомство перестраховывается, поскольку видит реальную ситуацию. Подстилка очень сухая, и любая искра приведет к возгоранию. С одной стороны, режим чрезвычайной ситуации не введен, и это незаконное ограничение прав и свобод, но с точки зрения профессионального подхода, они сделали правильно, что закрыли леса. По моим наблюдениям, действующей пожарной охраны там недостаточно: можно заехать в лес на автомобиле, и никто к вам не подъедет, не озвучит запреты. Система лесничества, которая была раньше, разрушена, а новая построена непрофессионально: от кордонов и лесников избавились, а взамен ничего нет.

Читайте: Два подростка на мотоцикле попали в ДТП в Симферополе

По мнению Дмитрия Демчука, в каждом современном лесном хозяйстве должен быть собственный дрон для облета территорий, который выявил бы проблемные участки заранее.

– В Крыму практически не осталось лесных дорог пожарного назначения – они размыты или разбиты джипами, квадроциклами, заросли травой. Пожарная машина просто не сможет проехать по этим колеям. Да и вообще в горной местности большая машина не пройдет, а вертолет на каждое локальное возгорание поднимать не будут. Виновников пожаров удается установить в единичных случаях: понять, кто бросил окурок около дороги, просто нереально. Расследования поджогов проводить очень тяжело, у прокуратуры и других служб и без того хватает дел, они не сильно хотят этим заниматься.

Крымский эколог Маргарита Литвиненко сетует на неосведомленность туристов и некомпетентность служб, которые занимаются восстановлением крымских лесов после пожаров.

– По моим наблюдениям, качество туристов, приезжающих в Крым, после 2014 года заметно ухудшилось. Они более безалаберно относятся к природе, они слабо информированы, как вести себя в лесу – их незнание порой поражает. К тому же, когда леса восстанавливают против пожаров, в основном высаживают хвойные виды, а это неправильно. Некоторые из этих пород неестественные для крымских лесов. Я считаю, что нужно высаживать больше лиственных деревьев, которые как раз не дают распространяться верховому пожару.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Севастополе водитель иномарки погиб в лобовом столкновении. В Севастополе произошло лобовое столкновение двух иномарок, водитель одной из них погиб.

Сегодня : Пожар на Боткинской тропе в Ялте ликвидирован. Спасатели полностью ликвидировали пожар, который возник накануне на Боткинской тропе в Ялте.

Сегодня : В Крыму разыскивают двух несовершеннолетних братьев, пропавших без вести. Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району устанавливается местонахождение без вести пропавших несовершеннолетних Кемаль Сулеймана Червоньевича, 08.12.2004 года рождения и Кемаль Романа Червоньевича, 29.10.2007 года рождения, которые 6 апреля 2020 года ушли из дома в селе Давидовка Симферопольского района и до настоящего времени не сообщают о себе сведений.

Сегодня : Два подростка на мотоцикле попали в ДТП в Симферополе. В Симферополе 17-летний водитель, управлявший мотоциклом «GX-R», двигаясь по улице Адалет, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Опель» и допустил столкновение.