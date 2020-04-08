Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час

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Больница в городе Армянск на севере Крыма закрыта из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.

Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба по противодействию распространению новой инфекции сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Под угрозой заражения оказались более 200 человек, практически весь медицинский персонал Армянска.

В больнице предположительно находится пациент с коронавирусом, результаты анализа будут известны после обеда.

— Мы еще подтверждения не получили, но процентов девяносто, что тест будет положительный, женщина вернулась из Москвы, работала там, ее брат с гипертоническим кризисом попал в больницу Армянска, пролежал там, контактировал с больными, врачами, сегодня под угрозой заражения на карантине вся больница. На этот час больница прекратила выписку и прием больных, уже постановление Роспотребнадзора вручено ночью, с 14.00 до 15.00 ожидаем результаты анализов. Если тест подтвердится, придется принимать достаточно радикальные меры, — заявил Аксенов.

Аксенов пригрозил крымчанам еще более жесткими методами, вплоть до введения комендантского часа в Крыму. Он в шоке от количества людей и автомобилей на улицах городов.

Также Аксенов хочет помещать на обсервацию всех без исключения граждан, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.

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В Крыму подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции. Заболевший - житель республики, прибывший из Японии. После прибытия он находился в режиме изоляции под ежедневным медицинским наблюдением.

По результатам лабораторного обследования заболевший госпитализирован в инфекционный стационар с соблюдением мер биологической безопасности. Проявления клинических симптомов заболевания у него нет.

Всего на текущий период в нашем регионе зарегистрировано 23 случая новой коронавирусной инфекции. 19 из них завозные, четыре – местные, из двух семейных очагов. Пять человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением.

В отношении всех контактных и прибывших лиц продолжаются профилактические мероприятия. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, из числа отдаленных контактов находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Проводится лабораторное обследование всех перечисленных граждан.

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