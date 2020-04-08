Власти Крыма решили, что «Консоль» и другие фирмы могут продолжать строить во время карантина

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Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РК.
Под председательством министра строительства и архитектуры Республики Крым Михаила Храмова состоялось заседание Комиссии по вопросам определения организаций строительной отрасли, имеющих право на осуществление деятельности в период повышенной готовности. В работе Комиссии принял участие заместитель Председателя Совета министров РК Евгений Кабанов.
На заседании были утверждены три перечня организаций, которые будут осуществлять строительную деятельность в режиме повышенной готовности:
- Перечень организаций, осуществляющих строительство многоквартирных жилых домов;
- Перечень организаций, осуществляющих подрядные работы по строительству и (или) реконструкции объектов капитального строительства в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»;
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- Перечень организаций, осуществляющих подрядные работы по строительству и (или) реконструкции объектов капитального строительства в рамках национальных проектов, государственных программ РФ и РК.
Михаил Храмов отметил, что данные перечни не являются исчерпывающими и могут корректироваться на основании поступающих обращений заказчиков и уполномоченных органов.
С полным списком организаций, допущенных к работе, можно ознакомиться на сайте министерства.
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