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Власти Крыма решили, что «Консоль» и другие фирмы могут продолжать строить во время карантина

Среда
8 апреля 2020
21:25

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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8 апреля 2020


Власти Крыма решили, что «Консоль» и другие фирмы могут продолжать строить во время карантина

© Новости Крыма

В Минстрое Крыма состоялось заседание Комиссии по вопросам определения организаций строительной отрасли, имеющих право на осуществление деятельности в период повышенной готовности.

Об этом сообщила пресс-служба Минстроя РК.

Под председательством министра строительства и архитектуры Республики Крым Михаила Храмова состоялось заседание Комиссии по вопросам определения организаций строительной отрасли, имеющих право на осуществление деятельности в период повышенной готовности. В работе Комиссии принял участие заместитель Председателя Совета министров РК Евгений Кабанов.

На заседании были утверждены три перечня организаций, которые будут осуществлять строительную деятельность в режиме повышенной готовности:

- Перечень организаций, осуществляющих строительство многоквартирных жилых домов;

- Перечень организаций, осуществляющих подрядные работы по строительству и (или) реконструкции объектов капитального строительства в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»;

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- Перечень организаций, осуществляющих подрядные работы по строительству и (или) реконструкции объектов капитального строительства в рамках национальных проектов, государственных программ РФ и РК.

Михаил Храмов отметил, что данные перечни не являются исчерпывающими и могут корректироваться на основании поступающих обращений заказчиков и уполномоченных органов.

С полным списком организаций, допущенных к работе, можно ознакомиться на сайте министерства.

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