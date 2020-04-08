Вкуснейший «Барашек Шон», который удивит и порадует ваших детей

© Новости Крыма

Предлагаем вашему вниманию наш новый проект, посвященный простой еде из простых продуктов. Новые видео-рецепты с подробным описанием будут появляться каждую неделю. Автор — не профессиональный повар, так что все ее блюда легко воспроизвести на обычной кухне в хрущевке.

Когда в доме живет ребенок, необязательно ждать праздника, чтобы испечь что-то не только вкусненькое, но и забавное. Так, давно подсмотрела в каком кулинарном издании интересную идею для пасхального стола — из мини-пирожков сформировать барашка. А так как мой сын смотрит мультик «Барашек Шон», то мы с ним решили эту мега-булку назвать в честь главного героя.

«Барашек Шон» к пасхальному столу

1. ТЕСТО СДОБНОЕ

• Мука 400+100 гр• Сахар 3 ст.л.• Соль 0,5 ч.л.• Маргарин 150 гр• Молоко 250 мл• Дрожжи сухие 3 ч.л.• Яйцо 1 шт.• Ванильный сахар 1 уп. (8 гр)

2. НАЧИНКА

• Повидло яблочное густое 250 мл• Орехи грецкие 1/2 стакана• Цукаты из мандаринов по вкусу

3. ДЛЯ УКРАШЕНИЯ

• Изюм 2 шт.• Кунжут

А теперь пошаговая инструкция приготовления:

1. Просеиваем 400 гр муки, соединяем с 2 ст.л. сахара, и половиной ч.л. соли. Мягкий маргарин рубим ножом в этой сухой смеси.

2. Разогреваем молоко в микроволновке (следите, чтобы оно не стало горячим, потому что дрожжи погибнут), добавляем ложку сахара, дрожжи и 2 ст.л. сухой смеси. Полученная смесь называется опара.

3. Тщательно перемешиваем и оставляем опару подняться.

4. Взбиваем одно яйцо. Большую часть взбитого яйца и опару добавляем в сухую смесь, вымешиваем. Закрываем миску с тестом пищевой пленкой и оставляем на 2 часа в теплом месте.

Читайте: Россиянам посоветовали покупать хлеб только в магазинах

5. Теперь занимаемся начинкой. Рубим ножом грецкие орехи, но не слишком мелко. Нарезаем цукаты (сами решите, какие вам нравятся больше), чтобы они лучше распределились в начинке. Все смешиваем с густым повидлом (например, яблочным).

6. Хорошо поднявшееся тесто вымешиваем руками, постепенно добавляя 100 гр муки.

7. Тесто должно получиться мягкое, как мочка уха, поэтому количество муки надо регулировать по ощущениям при вымешивания.

8. Делим тесто пополам, чтобы легче работалось. Раскатываем первую часть в «колбаску», еще раз делим. Нарезаем брусочками по 2 см. Каждый брусок обваливаем в муке.

9. Бруски пальцами разминаем в небольшие «блинчики» и в каждый кладем по пол чайной ложки начинки, заворачиваем и формируем круглый пирожок.

10. Делаем много круглых пирожков из всего теста.

11. Внимание! Три пирожка надо сделать чуть побольше для «головы» и «лапок» барашка.

12. Противень накрываем пергаментом и выкладываем на него пирожки, формируя из них барашка.

13. Смазываем барашка водой. Включаем духовку на 80 С в режиме «верх-низ» и ставим противень на отстойку на 20 мин. Дверцы оставляем открытыми.

14. Смазываем булку остатками яичного желтка. Из изюма и кусочка цуката делаем «глазки» и «ротик». Посыпаем кунжутом (можно заменить на мак).

15. Духовку включаем в режим 180 С в режиме «верх-низ» и выпекаем 15 мин. Время и температуру выпекания регулируйте по вашей духовке.

Приятного аппетита! До встречи через неделю!

Новости Крыма сообщали ранее:

Воскресенье, 8 марта 2020 : В России выявили три новых случая коронавируса. В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом.

Суббота, 11 января 2020 : Власти России советуют держать сотовые телефоны подальше от ушей. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по пользованию мобильными телефонами.

Суббота, 4 января 2020 : Единая маркировка органических продуктов введена в России. С 1 января в России появилась своя система сертификации и маркировки органической продукции, передает «Российская газета».

Воскресенье, 6 октября 2019 : Спасатели рассказали, как отпугнуть агрессивных собак. Агрессивно настроенную собаку можно попытаться сбить с толку различными командами или более решительными действиями, вроде угроз. Если же животное уже решилось на нападение, то стоит попытаться хотя бы минимизировать ущерб.