В Ялте показали, как выглядит начавший сегодня работать обсерватор

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© Мэрия Ялты

Штат медицинского персонала, необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты укомплектованы. В каждом боксе есть холодная и горячая вода, холодильник, телевизор, душ с туалетом, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

В Ялте начал свою работу обсерватор, где будут проходить 14-дневную изоляцию граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, или же те, кто имел контакт с заболевшими COVID19. На сегодняшний день в учреждении нет пациентов, однако медицинский персонал готов, при необходимости, принять их в любой момент.

— Основной задачей Администрации Ялты при подготовке обсерватора было создание комфортных условий для людей, которые будут здесь находиться. Под обсерватор мы определили одно из лучших муниципальных зданий, которое расположено на закрытой, охраняемой территории, удаленной от жилых домов, — отметил глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Глава администрации высоко оценил готовность и профессионализм медицинского персонала, который будет работать и проживать на территории обсерватора. Иван Имгрунт при этом подчеркнул, что это учреждение является не инфекционной больницей, а объектом с определенным санитарно-эпидемиологическим режимом.Фото пресс-службы администрации Ялты

В свою очередь заведующий обсерватором, полковник медицинской службы запаса Михаил Косияди пояснил, что в учреждении предусмотрено как одноместное размещение, так и двухкомнатные палаты для семей с детьми.

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— Для пациентов будет организовано трехразовое питание, которое приносится в одноразовых боксах, в каждом боксе есть холодная и горячая вода, холодильник, телевизор, душ с туалетом, — рассказал заведующий. – Санитарная обработка помещений проводится ежедневно.

За находящимися в обсерваторе лицами будет вестись круглосуточное медицинское наблюдение – отслеживаться состояние их здоровья, а также трижды в день замеряться температура. В случае возникновения признаков короновирусной инфекции, бокс будет полностью изолирован, а пациенты переданы врачам скорой помощь, которые доставят их в инфекционное отделение.

— В целях обеспечения безопасности персонала, несколько раз в день замеряется их температура, также сотрудники будут регулярно сдавать тест на коронавирус, — добавил Михаил Косияди.

По словам директора МУП «Ялтинский городской пансионат» Алексея Яковенко, на переоборудование пансионата под обсерватор было выделено порядка 6 млн. рублей. На эти средства было закуплено необходимое медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и расходные материалы, проведена подготовка медицинского персонала.

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