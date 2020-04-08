В Удмуртии будут судить экс-губернатора Севастополя

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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8 апреля 2020
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Об этом пишут РИА Новости.
5 апреля в аэропорту Ижевска полицейские задержали мужчину за нарушение общественного порядка и оскорбление правоохранителей. При личном досмотре у него было обнаружено служебное удостоверение на имя замминистра промышленности и торговли РФ, экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Якобы он несколько раз не смог пройти контроль на металлодетекторе, после чего решил напрямую пойти к стойке регистрации, где и был задержан. Сам Овсянников позже заявил, что выполнил требования сотрудников авиационной безопасности, а в Ижевск летал к пожилому отцу.
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Дмитрия Овсянникова обвиняют в «мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка». Материалы административного дела поступили в Завьяловский районный суд Удмуртии в среду.
По информации управления судебного департамента Удмуртии, материалы дела в отношении Овсянникова будут рассматривать 27 апреля, заседание назначено на 10:00 (9:00 по московскому времени).
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