В Удмуртии будут судить экс-губернатора Севастополя

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Административное дело в отношении экс-губернатора Севастополя, замглавы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова, устроившего дебош в аэропорту Ижевска, будет рассматривать Завьяловский районный суд Удмуртии.

Об этом пишут РИА Новости.

5 апреля в аэропорту Ижевска полицейские задержали мужчину за нарушение общественного порядка и оскорбление правоохранителей. При личном досмотре у него было обнаружено служебное удостоверение на имя замминистра промышленности и торговли РФ, экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Якобы он несколько раз не смог пройти контроль на металлодетекторе, после чего решил напрямую пойти к стойке регистрации, где и был задержан. Сам Овсянников позже заявил, что выполнил требования сотрудников авиационной безопасности, а в Ижевск летал к пожилому отцу.

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Дмитрия Овсянникова обвиняют в «мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка». Материалы административного дела поступили в Завьяловский районный суд Удмуртии в среду.

По информации управления судебного департамента Удмуртии, материалы дела в отношении Овсянникова будут рассматривать 27 апреля, заседание назначено на 10:00 (9:00 по московскому времени).

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