В Симферополе оперативники задержали похитителя сигвея

В отделы полиции Симферополя поступило два аналогичных заявления о квартирных кражах. В первом случае пропало электронное транспортное средство «сигвей», а во втором – ювелирные изделия, планшет и 15 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Первой в полицию обратилась 26-летняя местная жительница с сообщением о том, что неизвестный из коридора похитил электрическое транспортное средство «сигвей» стоимостью 10 тысяч рублей.

Второй на линию «102» позвонила 58-летняя женщина, у которой ночью неизвестный из квартиры похитил ювелирные изделия, планшет и денежные средства в размере 15 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за имущественные преступления 28-летнего симферопольца.

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Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что похищенное имущество он продал, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Часть похищенного удалось найти и вернуть законным владельцам.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

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