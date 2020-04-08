В Симферополе оперативники задержали похитителя сигвея

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
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8 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Первой в полицию обратилась 26-летняя местная жительница с сообщением о том, что неизвестный из коридора похитил электрическое транспортное средство «сигвей» стоимостью 10 тысяч рублей.
Второй на линию «102» позвонила 58-летняя женщина, у которой ночью неизвестный из квартиры похитил ювелирные изделия, планшет и денежные средства в размере 15 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого за имущественные преступления 28-летнего симферопольца.
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Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что похищенное имущество он продал, а полученные деньги потратил на собственные нужды.
Часть похищенного удалось найти и вернуть законным владельцам.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.
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