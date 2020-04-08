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Здоровье -> Проблемы здравоохранения

В Севастополе выздоровели двое больных коронавирусом

Среда
8 апреля 2020
14:56

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
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Апрель 2020
8 апреля 2020


В Севастополе выздоровели двое из пяти заразившихся коронавирусной инфекцией.

Их уже выписали из больницы.

«В Севастополе выздоровели двое больных коронавирусом и сегодня их выписали из инфекционной больницы. Сейчас в Севастополе остается 3 заболевших коронавирусной инфекцией, врачи продолжают их лечить в инфекционной больнице», - написал в своем Instagram врио губернатора Михаил Развожаев.

Несмотря на то, что с 27 марта в Севастополе не было ни одного нового подтвержденного случая заражения, Развожаев отметил, что расслабляться и говорить о смягчении ограничительных мер пока рано.

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До 12 апреля включительно действует режим обязательной самоизоляции, горожанам запрещено выходить из дома кроме случаев крайней необходимости. Всем, кто вынужден в эти дни ездить на работу, выданы специальные пропуска. Тех, кто гуляет по улицам без пропуска, уже начали штрафовать.

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