В Севастополе водитель иномарки погиб в лобовом столкновении

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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8 апреля 2020
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.
Известно, что авария произошла на улице Хрусталева со стороны улицы Стахановцев в направлении Камышового шоссе. 59-летний водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Peugeot, за рулем которого был 47-летний мужчина.
В результате аварии водитель Renault скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Одного из пассажиров Peugeot госпитализировали в больницу, а водителю оказана медпомощь на месте.
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В данный момент проводится проверка по факту происшествия.
Ранее в Крыму произошло два смертельных ДТП, оба в сельской местности.
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