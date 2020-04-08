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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Севастополе водитель иномарки погиб в лобовом столкновении

Среда
8 апреля 2020
17:23

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020


В Севастополе произошло лобовое столкновение двух иномарок, водитель одной из них погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.

Известно, что авария произошла на улице Хрусталева со стороны улицы Стахановцев в направлении Камышового шоссе. 59-летний водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Peugeot, за рулем которого был 47-летний мужчина.

В результате аварии водитель Renault скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Одного из пассажиров Peugeot госпитализировали в больницу, а водителю оказана медпомощь на месте.

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В данный момент проводится проверка по факту происшествия.

Ранее в Крыму произошло два смертельных ДТП, оба в сельской местности. 

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Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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