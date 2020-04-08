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В Севастополе провели дезинфекцию подъездов, парков и мусорок

Среда
8 апреля 2020
11:10

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020


В Севастополе проходит обработка и дезинфекция дорог, жилых домов и общественных мест.

Как рассказали в правительстве города, во всех домах, которые находятся под контролем государственных управляющих компаний, дезинфекция уже проведена – это 2639 домов.

«Обрабатываются перила, ручки на дверях, выключатели, кнопки домофонов, лифтов. Во многих домах прошли уже по второму или даже третьему кругу. Если люди хотят, чтобы было вымыто все от пола до потолка, то это, наверное, не совсем правильно», – сообщил заместитель губернатора города Владимир Базаров.

Кроме того, регулярно дезинфицируются мусоровозы и мусорные контейнеры, а парках и скверах города работают 18 единиц техники. Из них водой под давлением моют объекты благоустройства – в частности, скамейки и урны. Все парки города на время режима самоизоляции закрыты, на входах висят объявления с просьбами воздержаться от прогулок.

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Дороги Севастополя сейчас моют чаще обычного. Свою технику для этих нужд выделил Черноморский флот. Это 11 военных машин, которые обрабатывают центральную часть города.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/8/v-sevastopole-proveli-dezinfektsiju-podezdov-parkov-i-musorok-130007/

 
 

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