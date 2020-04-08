В Севастополе провели дезинфекцию подъездов, парков и мусорок

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Добро пожаловать: в Крыму туристов из Москвы и Петербурга будут помещать в обсерваторы У пациента с коронавирусом в Севастополе развилась тяжелая пневмония Крымчанам рассылают на телефоны предупреждения о штрафах за нарушение самоизоляции Власти Крыма закрывают на изоляцию целую больницу, Аксенов грозит ввести комендантский час Новый случай коронавируса в Крыму: его завезли из Японии

В Севастополе проходит обработка и дезинфекция дорог, жилых домов и общественных мест.

Как рассказали в правительстве города, во всех домах, которые находятся под контролем государственных управляющих компаний, дезинфекция уже проведена – это 2639 домов.

«Обрабатываются перила, ручки на дверях, выключатели, кнопки домофонов, лифтов. Во многих домах прошли уже по второму или даже третьему кругу. Если люди хотят, чтобы было вымыто все от пола до потолка, то это, наверное, не совсем правильно», – сообщил заместитель губернатора города Владимир Базаров.

Кроме того, регулярно дезинфицируются мусоровозы и мусорные контейнеры, а парках и скверах города работают 18 единиц техники. Из них водой под давлением моют объекты благоустройства – в частности, скамейки и урны. Все парки города на время режима самоизоляции закрыты, на входах висят объявления с просьбами воздержаться от прогулок.

Читайте: В Симферополе одну из центральных улиц закроют из-за «переремонта»

Дороги Севастополя сейчас моют чаще обычного. Свою технику для этих нужд выделил Черноморский флот. Это 11 военных машин, которые обрабатывают центральную часть города.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Керчи мусор почти год возили на закрытый полигон. Керченская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения унитарным предприятием города Керчи требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Понедельник, 6 апреля 2020 : Симферополю хватит воды до середины лета. Запасов воды в водохранилащах, питающих Симферополь, достаточно до середины лета.

Суббота, 4 апреля 2020 : Украина запустила Северо-Крымский канал. В Херсонской облгосадминистрации сообщают о наполнении Северо-Крымского канала и заверили, что в Крым вода по каналу не поступает.

Суббота, 4 апреля 2020 : В Севастополе массово устанавливают видеокамеры во дворах и на подъездах. На подъездах жилых домов и на столбах ЛЭП во дворах по улице Фадеева в Севастополе массово устанавливают камеры видеонаблюдения, сообщил города.