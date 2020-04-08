В новом медцентре в Крыму находится порядка 80 аппаратов ИВЛ

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Новый многофункциональный медцентр имени Н.А. Семашко под Симферополем сможет принять около 50 пациентов с COVID-19 в случае ухудшения эпидемиологической обстановки на полуострове.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.Он напомнил, что на данный момент больница уже находится в финальной стадии готовности.

«Формируются дополнительные реанимационные места и в случае, если ситуация с пандемией войдет в более активную фазу, больница сможет принять около 50 заболевших в реанимацию, то есть подключить их к аппарату ИВЛ, - сказал вице-премьер. – Однако это не говорит о том, что больница сейчас будет введена в эксплуатацию. Но в случае необходимости, больных она сможет принять».

Вице-премьер уточнил, что всего в больнице на данный момент находится около 80 аппаратов искусственной вентиляции легких, часть из них еще необходимо подготовить. Кабанов добавил, что в штатном режиме больница будет сдана в эксплуатацию в первой декаде мая.

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Ранее Кабанов сообщил, что новая больница имени Н.А. Семашко, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в Крыму, сможет принимать пациентов с коронавирусом после 13 апреля.

27 марта глава РК Сергей Аксенов поручил досрочно запустить в эксплуатацию новый медицинский центр имени Семашко под Симферополем из-за ситуации с распространением коронавируса.

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