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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму выявили работодателей, плативших зарплату «в конвертах»

Среда
8 апреля 2020
09:30

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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Апрель 2020
8 апреля 2020


Крымская прокуратура продолжает работу по защите прав работников от привлечения к трудовой деятельности без оформления трудовых договоров.

Так, по результатам проверок в деятельности 32 работодателей установлено более 100 фактов привлечения работников без оформления трудовых отношений.

По представлениям прокуроров с 34 лицами заключены трудовые договоры, еще 25 лиц легализовали свои трудовые отношения по заявленным прокурорами искам.

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По результатам проведенных проверок выявлены факты выплаты заработной платы 22 работодателями «в конвертах», по требованию прокуратуры доначислено более 415 тыс. руб. налоговых платежей.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/8/v-krymu-vyyavili-rabotodatelei-plativshih-zarplatu-v-konvertah-130003/

 
 

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