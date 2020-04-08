В Крыму выявили работодателей, плативших зарплату «в конвертах»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Так, по результатам проверок в деятельности 32 работодателей установлено более 100 фактов привлечения работников без оформления трудовых отношений.
По представлениям прокуроров с 34 лицами заключены трудовые договоры, еще 25 лиц легализовали свои трудовые отношения по заявленным прокурорами искам.
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По результатам проведенных проверок выявлены факты выплаты заработной платы 22 работодателями «в конвертах», по требованию прокуратуры доначислено более 415 тыс. руб. налоговых платежей.
Новости Крыма сообщали ранее:
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