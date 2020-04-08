В Крыму разыскивают двух несовершеннолетних братьев, пропавших без вести

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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8 апреля 2020
Приметы Кемаль Сулеймана: на вид 16-17 лет, рост около 165 см., волосы темного цвета, глаза светлого цвета, брови дугообразные среднего худощавое. Одет был в джинсы темно-синего цвета, кроссовки коричневого цвета, толстовка с капюшоном черного цвета. При себе имел рюкзак серого цвета с вставками зеленого и коричневого цвета.
Приметы Кемаль Романа: на вид 14-16 лет, худощавого телосложения, рост 155 см, телосложение худощавое, глаза темного цвета, волосы темного цвета, брови прямые.
Одет был в джинсы светло-зеленого цвета, кроссовки темно-синего цвета с коричневыми вставками, толстовка с капюшоном красного цвета, куртка оранжевого цвета, рюкзак с вставками зеленого и коричневого цвета.
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Сотрудники полиции просят любую информацию о местонахождении без вести пропавших несовершеннолетних Кемаль С.Ч. и Кемаль Р.Ч. сообщить в ОМВД России по Симферопольскому району по телефонам: (3652) 27-44-21 +7-978-821-18-12, «102» или в Управление уголовного розыска МВД по Республике Крым по телефону: (3652) 667-588, 668-818.
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