В Крыму разыскивают двух несовершеннолетних братьев, пропавших без вести

Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району устанавливается местонахождение без вести пропавших несовершеннолетних Кемаль Сулеймана Червоньевича, 08.12.2004 года рождения и Кемаль Романа Червоньевича, 29.10.2007 года рождения, которые 6 апреля 2020 года ушли из дома в селе Давидовка Симферопольского района и до настоящего времени не сообщают о себе сведений.

Приметы Кемаль Сулеймана: на вид 16-17 лет, рост около 165 см., волосы темного цвета, глаза светлого цвета, брови дугообразные среднего худощавое. Одет был в джинсы темно-синего цвета, кроссовки коричневого цвета, толстовка с капюшоном черного цвета. При себе имел рюкзак серого цвета с вставками зеленого и коричневого цвета.

Приметы Кемаль Романа: на вид 14-16 лет, худощавого телосложения, рост 155 см, телосложение худощавое, глаза темного цвета, волосы темного цвета, брови прямые.

Одет был в джинсы светло-зеленого цвета, кроссовки темно-синего цвета с коричневыми вставками, толстовка с капюшоном красного цвета, куртка оранжевого цвета, рюкзак с вставками зеленого и коричневого цвета.

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Сотрудники полиции просят любую информацию о местонахождении без вести пропавших несовершеннолетних Кемаль С.Ч. и Кемаль Р.Ч. сообщить в ОМВД России по Симферопольскому району по телефонам: (3652) 27-44-21 +7-978-821-18-12, «102» или в Управление уголовного розыска МВД по Республике Крым по телефону: (3652) 667-588, 668-818.

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