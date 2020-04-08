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В Крыму призвали не выгонять домашних животных из-за коронавируса

Среда
8 апреля 2020
20:08

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020


На фоне борьбы с коронавирусом количество выброшенных животных в Крыму не увеличилось.

Об этом рассказала руководитель Крымской региональной общественной организации любителей животных «Верный друг» Людмила Милованова.

Ранее агентство «Интерфакс-Урал» сообщало, что после введения режима самоизоляции жители Свердловской области стали чаще отказываться от домашних животных, выставляя их на улицу. По словам представителя местного благотворительного фонда «Зоозащита» Анны Вайман, люди боятся, что животные могут быть переносчиками COVID-19.

Милованова рассказала, что количество выброшенных животных в Крыму за последнее время не увеличилось.

«В течение этой и прошлой недели мы не наблюдаем изменений. Животных не стали выбрасывать больше, чем это делали раньше. Конечно, бездомные собаки и кошки есть. Но так, чтобы хлынуло – нет», - сообщила она.

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Зоозащитница выразила надежду, что в Крыму люди не будут следовать плохому примеру и не лишат своих питомцев дома.  

«Я надеюсь, что крымчане будут благоразумными не только во время пандемии коронавируса, но и в целом будут ответственно относиться к животным. Важно помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили, - сказала собеседница. - Поэтому призываю не верить этим историям, что собаки переносят коронавирус. Это глупости. Делайте животным прививки и соблюдайте чистоту, и все будет хорошо».

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