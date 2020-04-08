В Керчи мусор почти год возили на закрытый полигон

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения унитарным предприятием города Керчи требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Установлено, что муниципальным унитарным предприятием в нарушение требований законодательства более 11 месяцев осуществлялось размещение отходов на территории полигона, закрытого для приема твердых коммунальных отходов.

Природоохранной прокуратурой в адрес руководителя унитарного предприятия и администрации г. Керчи, которая в силу требований федерального закона участвует в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации твердых коммунальных отходов, внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, вместе с тем действенных мер не принято в связи с чем межрайонный прокурор обратился в суд.

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Вступившим в законную силу решением суда требования надзорного ведомства удовлетворены.

На муниципальное унитарное предприятие и администрацию г. Керчи возложена обязанность в течение двух месяцев принять меры по вывозу незаконно размещенных на временной площадке отходов и передаче их в целях дальнейшей обработки, утилизации и обезвреживания.

Исполнение судебного решения и ход устранения нарушений находятся на контроле в природоохранной прокуратуре.

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