В Евпатории парень украл из магазина продукты и тут же выбросил их

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Евпатория
Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020
В дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории поступило сообщение от владельца магазина о том, что в ночное время неизвестный взломал дверь, проник в торговое заведение, откуда похитил товар – продукты питания, и денежные средства в сумме более 11 тыс. руб.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой. Пес провел полицейских по тропинке за магазином, где обнаружил брошенный пакет с похищенными из магазина продуктами.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 27-летний ранее не судимый житель Сакского района.
Читайте: В Севастополе у пенсионерки похитили забытые в банкомате деньги
В совершении преступления злоумышленник сознался. Похищенные из торгового заведения денежные средства изъяты у него в полном объеме.
Следственным отделом ОМВД России по г. Евпатории возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража).
Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Симферополе оперативники задержали похитителя сигвея. В отделы полиции Симферополя поступило два аналогичных заявления о квартирных кражах. В первом случае пропало электронное транспортное средство «сигвей», а во втором – ювелирные изделия, планшет и 15 тысяч рублей.
Вчера: В Феодосии пенсионер ударил ножом в живот хозяина СТО. В Феодосии пенсионер нанес ножевое ранение своему знакомому, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Вчера: В Крыму поймали серийного налетчика на офисы микрозаймов. Полицейские задержали симферопольца, подозреваемого в серии разбойных нападений на офисы микрозаймов.
Воскресенье, 5 апреля 2020: В Севастополе мужчину избили и ограбили за отказ познакомиться. В Севастополе мужчину избили и ограбили за отказ познакомиться, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/8/v-evpatorii-paren-ukral-iz-magazina-produkty-i-tut-zhe-vybrosil-ih-129998/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Добро пожаловать: в Крыму туристов из Москвы и Петербурга будут помещать в обсерваторы
13:58 В Крыму разыскивают двух несовершеннолетних братьев, пропавших без вести
13:49 В Евпатории парень украл из магазина продукты и тут же выбросил их
13:11 Два подростка на мотоцикле попали в ДТП в Симферополе
12:59 Добро пожаловать: в Крыму туристов из Москвы и Петербурга будут помещать в обсерваторы
12:52 У пациента с коронавирусом в Севастополе развилась тяжелая пневмония
12:29 В Симферополе оперативники задержали похитителя сигвея
11:46 С 1 июля в Крыму начнет действовать новый налог
11:10 В Севастополе провели дезинфекцию подъездов, парков и мусорок