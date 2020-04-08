В Евпатории парень украл из магазина продукты и тут же выбросил их

Евпаторийские полицейские в течение суток раскрыли кражу из магазина, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

В дежурную часть ОМВД России по г. Евпатории поступило сообщение от владельца магазина о том, что в ночное время неизвестный взломал дверь, проник в торговое заведение, откуда похитил товар – продукты питания, и денежные средства в сумме более 11 тыс. руб.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой. Пес провел полицейских по тропинке за магазином, где обнаружил брошенный пакет с похищенными из магазина продуктами.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 27-летний ранее не судимый житель Сакского района.

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В совершении преступления злоумышленник сознался. Похищенные из торгового заведения денежные средства изъяты у него в полном объеме.

Следственным отделом ОМВД России по г. Евпатории возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража).

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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