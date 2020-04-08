В Евпатории больницы прекратили прием пациентов

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Полный список возможных наказаний за нарушение карантина в Крыму Коронавирус в мире: последние цифры о жертвах В новом медцентре в Крыму находится порядка 80 аппаратов ИВЛ Выборы губернатора Севастополя могут отложить из-за коронавируса Ученые проиллюстрировали, как коронавирус распространяется в супермаркете

© ТАСС

В Евпатории приостановлены плановые амбулаторные приемы пациентов и проведение плановых профилактических мероприятий в городской и детской поликлиниках Евпаторийской горбольницы.

Эти меры приняты из-за двух случаев коронавирусной инфекции, сообщает администрация города.

«Приоритетным направлением деятельности городской и детской поликлиник в настоящий период является оказание медицинской помощи населению на дому мобильными бригадами», – говорится в сообщении.

Как сообщается, на дому, по вызову врача на дом, оказывается медицинская помощь по заболеванию в экстренной и неотложной форме, осуществляется осмотр врачами-специалистами по заболеванию, в том числе при оформлении направления пациента на медико-социальную экспертизу, выписываются рецепты на получение льготных лекарственных препаратов, производится забор материала для лабораторных исследований по назначению врача.

Читайте: Ученые проиллюстрировали, как коронавирус распространяется в супермаркете

В сообщении указано, что в Евпатории выявлено два случая заболевания коронавирусной инфекцией, пациенты получили лечение в стационаре, выписаны с выздоровлением.

В инфекционном отделении Евпаторийской горбольницы под медицинским наблюдением находятся 18 пациентов с признаками простудного заболевания, подозрительных на COVID-19. Под динамическим медицинским наблюдением на дому находятся 109 граждан, вернувшихся из стран, в которых зарегистрированы случаи COVID-19.Российские власти Севастополя утверждают, что к 7 апреля в городе не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, под наблюдением по месту жительства находится 1340 человек.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Коронавирус в мире: последние цифры о жертвах. Больше всего от COVID-19 пострадали в Америке, Испании, Италии. В Китае наоборот наблюдается снижение инфицирования.

Сегодня : В новом медцентре в Крыму находится порядка 80 аппаратов ИВЛ. Новый многофункциональный медцентр имени Н.А. Семашко под Симферополем сможет принять около 50 пациентов с COVID-19 в случае ухудшения эпидемиологической обстановки на полуострове.

Вчера : Ученые проиллюстрировали, как коронавирус распространяется в супермаркете. Если инфицированный человек чихает в супермаркете, то на ослабевание облака вирусных частиц в воздухе уходит несколько минут.

Вчера : Ученые назвали истинные масштабы пандемии COVID-19. Эксперты из Германии заявляют о занижении правительствами реальных цифр заболеваемости коронавирусом, поэтому разработали свой метод подсчета.