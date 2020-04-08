У пациента с коронавирусом в Севастополе развилась тяжелая пневмония

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Один из пяти заболевших коронавирусом в Севастополе сейчас находится в тяжелом состоянии, у него развилась пневмония.

Об этом сообщил директора Департамента здравоохранения города Сергей Шеховцов.

«У четверых пациентов из пяти, в том числе у двух уже выписанных, болезнь прошла с легкой степенью. У одного из пациентов развилась пневмония», - сказал Шеховцов.

Он уточнил, что этот человек не под аппаратом искусственной вентиляции легких, состояние его постепенно улучшается, но все еще остается тяжелым. Ему требуется повышенное наблюдение и особые меры безопасности.

Двоих пациентов с коронавирусом уже выписали из больницы, еще двое готовятся к выписке. Еще 19 человек сейчас находятся в инфекционной больнице, а 839 человек, вернувшихся из-за границы, под наблюдением на дому.

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Как сообщалось ранее, по данным на 8 апреля в Севастополе не обнаружено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Однако правительством было принято решение ужесточить меры безопасности. Теперь все, приезжающие в город из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, должны будут уйти на двухнедельный карантин. До 12 апреля в городе действует режим обязательной самоизоляции.

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