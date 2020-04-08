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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Спасатели более 12 часов тушили лесной пожар в Симферопольском районе

Среда
8 апреля 2020
08:57

Использованы материалы: Новости Крыма

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020


В Симферопольском районе спасатели более 12 часов тушили лесной пожар. Как сообщили в Управлении МЧС России по Крыму, огонь распространился на 1,325 га.

«К месту происшествия выехала оперативная группа службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Республике Крым. Всего на тушение пожара были направлены: 48 человек и 12 единиц техники, из них от ГУ МЧС России по Республике Крым 6 единиц техники и 32 человек, также привлечены сотрудники Симферопольского лесхоза, ГУП «Вода Крыма», – говорится в сообщении .

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По данным ведомства, тушение лесного пожара осложнял сильный ветер. По состоянию на 6:10 утра 8 апреля возгорание было ликвидировано.

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