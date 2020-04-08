Спасатели более 12 часов тушили лесной пожар в Симферопольском районе

Использованы материалы: Новости Крыма
Регионы Крыма: Симферополь
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8 апреля 2020
«К месту происшествия выехала оперативная группа службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Республике Крым. Всего на тушение пожара были направлены: 48 человек и 12 единиц техники, из них от ГУ МЧС России по Республике Крым 6 единиц техники и 32 человек, также привлечены сотрудники Симферопольского лесхоза, ГУП «Вода Крыма», – говорится в сообщении .
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По данным ведомства, тушение лесного пожара осложнял сильный ветер. По состоянию на 6:10 утра 8 апреля возгорание было ликвидировано.
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Вчера: В Ялте опять горит лес, на этот раз в районе Боткинской тропы. Лесники тушат возгорание площадью 0,6 га на труднодоступном участке Ялтинского горно-лесного заповедника в районе Боткинской тропы.
Вчера: На пожаре в Симферополе погибли два человека. Два человека погибли на пожаре, который произошел сегодня ночью в Симферополе.
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Понедельник, 6 апреля 2020: В Крыму водитель врезался в забор кладбища при попытке сбежать от полицейских. Полицейские задержали в селе Горностаевка Ленинского района Крыма водителя, который, пытаясь скрыться от преследовавших его правоохранителей, допустил несколько столкновений с препятствиями.
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