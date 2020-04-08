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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Севастополец во время самоизоляции устроил гонки и приехал к уголовке

Среда
8 апреля 2020
18:58

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2020
Апрель 2020
8 апреля 2020


Севастополец во время самоизоляции устроил гонки и приехал к уголовке

© Новости Крыма

На фоне введенного в Севастополе режима обязательной всеобщей самоизоляции приключения некоторых горожан с легкостью могут заменить просмотр голливудского боевика.

Так, о мужчине, который угнал открытый автомобиль, попал в ДТП, а при попытке скрыться — опрокинул машину, рассказали в пресс-службе УМВД по городу Севастополю.

История началась ночью в одном из дворов, окруженных многоэтажками, где 56-летний житель Гагаринского района припарковал свой скромный «Дэу Матиз». Правда, он не только забыл закрыть автомобиль, но и оставил ключ в замке зажигания, о чем после наверняка очень пожалел.

«Этим решил воспользоваться случайный прохожий, 28-летний местный житель, который угнал иномарку и катался на ней по городу», — сказано в сообщении.

Безмятежное или не очень катание по ночному Севастополю прервалось аварией. Водитель угнанного авто, который к тому же совершил столкновение, явно не был настроен на общение с полицией и оформление протоколов — поэтому попытался скрыться.

Водитель поврежденной машины тоже не сплоховал и попытался задержать нарушителя. Сколько длилась погоня — неизвестно, однако закончилась она переворотом угнанного автомобиля, из-за того что ее водитель не справился с управлением. Тогда мужчина выбрался угнанного «матиза» и скрылся в неизвестном направлении.

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«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Он признался в содеянном», — пишут правоохранители.

За угон автомобиля и гонки на нем по ночному городу мужчине угрожает до 5 лет тюрьмы — по ч. 1 ст. ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Напомним, в прошлом месяце трое мужчин из разных регионов страны также «воспользовались доступностью транспортного средства» в городе-герое и были настигнуты правоохранителями. Правда, уже под Ялтой.

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Сегодня: Крымчанам рассылают на телефоны предупреждения о штрафах за нарушение самоизоляции. Жители Севастополя 7 апреля получили на телефоны сообщения от подконтрольной российскому правительству города «Единой диспетчерской дежурной службы» (ЕДДС) с предупреждением о штрафах за нарушение режима самоизоляции.

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http://news.allcrimea.net/news/2020/4/8/sevastopolets-vo-vremya-samoizolyatsii-ustroil-gonki-i-priehal-k-ugolovke-130060/

 
 

Суды, прокуратура, полиция

Севастополец во время самоизоляции устроил гонки и приехал к уголовке

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