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Власть -> Финансы и бизнес

С 1 июля в Крыму начнет действовать новый налог

Среда
8 апреля 2020
11:46

Использованы материалы: Новости Крыма, Форпост

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8 апреля 2020


С 1 июля в Крыму начнет действовать новый налог

© Новости Крыма

Со второго полугодия 2020 года в Крыму заработает так называемый российский закон о самозанятых. Ранее норма о налоге на профессиональный доход физических лиц действовала лишь в отдельных регионах России.

Об этом на заседании городского правительства Севастополя рассказала вице-губернатор Мария Литовко.

Чиновник сообщила, что 1 апреля принят федеральный закон № 101-ФЗ. Документ предусматривает, что с 1 июля 2020 во всех регионах начнет действовать специальный режим налогообложения «Налог на профессиональный доход». Для внедрения данной нормы будет необходимо принять региональный закон.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что к нему поступает много обращений от самозанятых города, которым внедрение налога на профессиональный доход поможет выйти из «серой» зоны.

В течение недели, по словам Развожаева, в Севастополе должны проработать этот вопрос.

Налог на профессиональный доход действует в течение 10 лет. Как отмечается на сайте ФНС, это не дополнительный налог, а специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

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Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4% или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2020/4/8/s-1-ijulya-v-krymu-nachnet-deistvovat-novyi-nalog-130009/

 
 

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