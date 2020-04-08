Прогноз погоды в Крыму на среду 8 апреля

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8 апреля 2020
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 8 апреля.
В Симферополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 67 процентов. Ветер восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 11, ближайшей ночью от 1 до 5 градусов выше нуля.
В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 60 процентов. Ветер восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 13, ближайшей ночью от 4 до 8 градусов выше нуля.
В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 59 процентов. Ветер восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 10, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.
В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 60 процентов. Ветер северный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 10, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.
В Керчи целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 58 процентов. Ветер северный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 8, ближайшей ночью от 6 до 9 градусов выше нуля.
В Евпатории целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 68 процентов. Ветер северо-восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 12, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.
В Джанкое целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 70 процентов. Ветер восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 4 до 5 градусов выше нуля.
В Армянске целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 66 процентов. Ветер восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 11, ближайшей ночью от 5 до 7 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, в Керчи - 9, в Малореченском - 9, в Севастополе - 9, в Учкуевке - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 9 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 9, в Сочи - 12, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.
Читайте: Опять заморозки: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
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Вчера: Опять заморозки: в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие дни в Крыму ожидаются заморозки до шести градусов, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на вторник 7 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 8 до 13, ближайшей ночью от 2 до 8 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 72 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.
Понедельник, 6 апреля 2020: МЧС предупреждает: на Крым надвигается ураганный ветер. До конца суток 6 апреля и в течение дня 7 апреля в Крыму ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Крым со ссылкой на региональный гидрометцентр.
Понедельник, 6 апреля 2020: Штормовой ветер сохранится в Крыму еще в течение суток. Штормовой северо-восточный ветер, наблюдаемый сегодня в Крыму, ожидается на полуострове и 7 апреля.
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